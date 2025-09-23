El escándalo por el título de contadora pública que recibió Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, está muy lejos de terminar.

Este martes, las directivas de la Fundación Universitaria San José radicaron una denuncia en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien hasta poco fungía como secretario general de la institución educativa.

En la acción judicial se advierte que Gutiérrez Martínez habría incurrido en los delitos de daño informático y obtención de documento público falso.

El pasado lunes, Gómez Martínez fue destituido mientras se adelanta una investigación interna por los hechos que rodearon la entrega de este diploma a la joven en julio de 2025.

Hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las juventudes. | Foto: Cortesía

Según alertó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, la Fundación le otorgó este título sin que Juliana Guerrero presentara las pruebas Saber Pro, requisito fundamental y obligatorio como lo ha reseñado el Ministerio de Educación.

En el comunicado por medio del cual se confirmó la destitución del secretario general de la institución, la Fundación Universitaria aseveró que la decisión tuvo como base las informaciones periodísticas que han alertado sobre estas irregularidades.

“En el marco de la fase inicial de esta investigación y con el propósito de salvaguardar la integridad y el prestigio de la institución, la Fundación ha tomado medidas drásticas y definitivas con los funcionarios administrativos involucrados”, precisa el comunicado publicado en redes sociales.

Igualmente, se anunció que se verificará si el título a Juliana Guerrero es un caso aislado o existen otras certificaciones que no han cumplido con los requisitos internos y externos.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos, y que no se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso aislado y que no afecta la confianza ni el compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado a nuestra alma máter”, concluye el pronunciamiento.

El pasado 8 de septiembre, la congresista Jennifer Pedraza radicó una denuncia por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez.

“La señora Juliana Guerrero Jiménez habría obtenido documentos públicos ideológicamente falsos, consistentes en diplomas que acreditan como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación de Educación Superior San José”, precisa la denuncia firmada por el abogado Sebastián Rondón Duarte.

“Títulos suscritos por las autoridades de la universidad, quienes en delegación para certificar el cumplimiento de los requisitos legales, habrían fallado a la verdad, pues al contrastar la base de datos de acceso público del Icfes, se puede evidenciar que esa ciudadana ni siquiera presentó las pruebas Saber Pro y TyT, requisito legal indispensable para su obtención, según el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009″, añade la denuncia.

El título de Contaduría Pública se habría añadido en la hoja de vida con el fin de cumplir el manual de funciones para ser designada como viceministra.

Juliana Guerrero fue denunciada por tres delitos ante la Fiscalía General. | Foto: Guillermo Torres / Semana