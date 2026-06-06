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El petrismo activa su estrategia en la Costa Caribe para impulsar a Iván Cepeda

Dirigentes y líderes regionales comenzaron a asumir tareas clave en departamentos estratégicos para fortalecer la campaña del candidato de izquierda.

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Redacción Confidenciales
6 de junio de 2026 a las 3:04 a. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: AP, Getty Images

Aunque se ha hablado de la posible salida de funcionarios del Gobierno Petro para sumarse a la campaña de Iván Cepeda, lo cierto es que el petrismo ya mueve sus fichas para la segunda vuelta y la apuesta está concentrada en la región Caribe, donde se define buena parte de la contienda presidencial.

SEMANA conoció que figuras como la activista Juliana Guerrero, la senadora Martha Peralta y el diputado Gabriel Calle están asumiendo roles protagónicos en Cesar, La Guajira y Córdoba, respectivamente, con el objetivo de reforzar la votación costeña.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
En 13 departamentos se registraron mesas de votación donde los respaldos, exclusivamente, fueron para Iván Cepeda: en los sitios hay presencia de grupos armados

Guerrero y su hermana Verónica están moviendo juventudes; Peralta hizo un llamado a conquistar indecisos y Calle, integrante del poderoso clan cordobés, salió en redes a atacar de frente a Abelardo de la Espriella.