El petrismo activa su estrategia en la Costa Caribe para impulsar a Iván Cepeda

Aunque se ha hablado de la posible salida de funcionarios del Gobierno Petro para sumarse a la campaña de Iván Cepeda, lo cierto es que el petrismo ya mueve sus fichas para la segunda vuelta y la apuesta está concentrada en la región Caribe, donde se define buena parte de la contienda presidencial.

SEMANA conoció que figuras como la activista Juliana Guerrero, la senadora Martha Peralta y el diputado Gabriel Calle están asumiendo roles protagónicos en Cesar, La Guajira y Córdoba, respectivamente, con el objetivo de reforzar la votación costeña.

En 13 departamentos se registraron mesas de votación donde los respaldos, exclusivamente, fueron para Iván Cepeda: en los sitios hay presencia de grupos armados

Guerrero y su hermana Verónica están moviendo juventudes; Peralta hizo un llamado a conquistar indecisos y Calle, integrante del poderoso clan cordobés, salió en redes a atacar de frente a Abelardo de la Espriella.