En 13 departamentos se registraron mesas de votación donde los respaldos, exclusivamente, fueron para Iván Cepeda: en los sitios hay presencia de grupos armados

Un reporte de expertos que acudieron a información de la Registraduría y conocido por SEMANA concluyó que en 13 departamentos del país, con injerencia de los grupos armados, hubo mesas de votación en las que todos los respaldos fueron a favor del candidato de izquierda Iván Cepeda.

Los analistas encontraron mesas con igual situación en Antioquia, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Cauca es uno de los departamentos donde más se registraron estos casos.

Por ejemplo, en la mesa 2 de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, se contabilizaron 275 votos y todos fueron por Iván Cepeda. Y en la mesa 6 del mismo lugar ocurrió una historia similar: el total de votos en la urna fue de 233 y los electores votaron en un ciento por ciento por el candidato de izquierda.

La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc y el ELN, es un reto mayúsculo para la segunda vuelta. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA LILIANA RINCÓN-SEMANA

El listado es largo. En el puesto de votación de Napi (Belén), en la mesa 1, votaron 189 ciudadanos y todos respaldaron a Cepeda.

En Guapi, en la mesa 1 de San Francisco (Chaure), todos los 117 votos reportados por los jurados fueron por el candidato presidencial del Pacto Histórico.

En San Francisco Adentro, en López de Micay, en la mesa 1, las 148 personas que acudieron a la mesa 1 también respaldaron a Cepeda. Igual sucedió en la mesa 2, donde el político de izquierda recibió el apoyo de las 123 personas que llegaron a votar el pasado domingo.

La historia se repite en varias mesas de los puestos de votación de Huisitó, Alfoso López, Napi, El Atajo, Llantín, Quiroga, San Agustín, Santa Clara y Uribe Uribe, todos del municipios de Guapi.

Iván Cepeda barrió en varios puestos de votación del país. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Y en algunas mesas de los puestos Cacao, Calle Larga, El Playón, Las Cruces, Sagrada Familia, Noanamito, San Fernando y Taparal, del municipio de López de Micay, una zona dominada por las disidencias de las Farc.

En Timbiquí, Cauca, también se identificaron situaciones similares. Por ejemplo, en el puesto de votación de Agua Clarita, se recibieron 192 votos y todos fueron por Cepeda. Mientras que en Calle de Santa Rosa, 140 personas votaron exclusivamente por el petrista.

SEMANA estableció que en Chocó, donde manda el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, la historia es similar en algunas mesas de votación de Quibdó, el Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Carmen del Darien, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Novia, Riosucio, el Litoral de San Juan y Nuevo Belén de Jairá.

Llama la atención que en el puesto de votación Burujón, del Litoral de San Juan, en su mesa 1, 183 personas hayan acudido a las urnas y todas respaldaron a Iván Cepeda. Mientras que en la mesa 1 del puesto El Papayo, del Litoral de San Juan, lo hicieron los 200 que llegaron a ejercer su derecho democrático el domingo. Nadie votó en blanco o por los demás candidatos.

En Nariño se evidenciaron varias mesas donde ocurrió similar situación, especialmente en Barbacoas, Cumbal, El Charco, Francisco Pizarro, Magui Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Tumaco y Túquerres.

En el caso de Norte de Santander, por ejemplo, se evidenciaron mesas en Ábrego, Convención, Chitaga, San Calixto y Teorama donde aparecieron votos exclusivos por Cepeda. En la mesa 1, de Saphadana, los jurados reportaron 122 votos y todos fueron por el candidato de izquierda.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Alejandro Acosta

En Valle se tienen registros de mesas en algunos puestos de votación de Buenaventura y Pradera donde el político de izquierda triunfó.

En Putumayo hay dos registros en los que Cepeda barrió: en el puesto de votación de Guasimales, en Puerto Caicedo, donde obtuvo los 16 respaldos registrados en la mesa número 2. Y en el puesto de Tesalia.

En el informe aparece el reporte de la mesa de votación 4 de la comunidad Macocoba, de Cumaribo, Vichada, donde los diez votos registrados en una urna fueron para el senador del Pacto Histórico. Igual ocurrió en Mitú y Buenos Aires, Vaupés.

Por su parte, en Antioquia, en el municipio de Murindó, en la mesa 2, ubicada en la institución educativa Campoalegre, se contabilizaron siete votos en la urna y todos eran por Cepeda.