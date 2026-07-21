El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, le dijo a SEMANA que espera “rápidamente” que Abelardo De La Espriella se reúna con Álvaro Uribe

El senador del Centro Democrático, Juan Espinal, se sumó al coro de voces de la derecha y centroderecha que estiman que es hora de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reúna con el expresidente Álvaro Uribe.

Lo dijo tras la elección del congresista del Centro Democrático, Honorio Henríquez, que terminó por dividir aún más la grieta que existe entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien empujó la aspiración de Alfredo Deluque, del Partido de La U.

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Honorio Henríquez, Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

“Espero que, rápidamente, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se reúna con el presidente Álvaro Uribe”, afirmó Espinal en diálogo con SEMANA.

Y añadió: “Si algo resalto del Presidente Uribe es su generosidad y humildad, por eso espero que el doctor Abelardo se reúna con él para dialogar sobre la agenda legislativa que vamos a liderar como partido y la que él propondrá como mandatario”.

A su juicio, el Centro Democrático ”siempre ha sido firme en la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones; nunca hemos claudicado ante los gobiernos que promueven la impunidad como lo fue Juan Manuel Santos con el acuerdo de paz de La Habana y Gustavo Petro con su fracasada paz total”.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez Foto: SEMANA

Dijo que la elección del senador Honorio Herníquez “la asumimos con mucha humildad, ojalá se deje el amarillismo a un lado, estoy seguro de que él será garantía para el Gobierno entrante y para todo el Congreso. Miremos hacia adelante para acompañar el propósito de la patria milagro”.

Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en el programa radial La Hora de La Verdad que dirige el exministro Fernando Londoño Hoyos que el Centro Democrático seguirá como partido de gobierno respaldando a Abelardo De La Espriella.

“Ninguna pedrada nos retirará de ser partido de gobierno”, anticipó el exprimer mandatario.

Por su parte, la colombo-francesa Ingrid Betancourt habló con SEMANA y opinó en el mismo sentido.

Propuso que De La Espriella invite a un ron Defensor —su marca— a Álvaro Uribe Vélez y hablen en privado para reconstruir los lazos de amistad que han tenido durante años.

“Entre ellos ha habido muchas afinidades. Abelardo, antes de cualquier cosa, era uribista. Obviamente, el abelardismo es una realidad política y eso conllevará grandes cambios. Son peleas de familias y eso hay que sentarse a hablar. Puede ser un ron o un aguardiente. Lo que sea, pero tienen que dialogar y entender que hay mucho más amor entre ellos que desavenencia. Es el hijo que se creció y que le ganó la partida a Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, pero ya en este momento el país está esperando grandeza. Y para tenerla no se debe tener ego. El ego lo vuelve a uno minusválido, raquítico; es el peor enemigo en la política”, afirmó Betancourt.

Abelardo De La Espriella, Ingrid Betancourt y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA.

Reconoció que hay muchas heridas de parte y parte que quedaron tras la pasada campaña presidencial, pero cree que ya se debe resolver ese tema.

“Aquí se define la gobernabilidad del país: o nosotros nos ponemos de acuerdo entre los que queríamos derrotar a Petro, la mayoría del país, o seguimos en una guerra fratricida y terminamos dándole a Gustavo Petro el espacio que no tiene”, advirtió.