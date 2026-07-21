Corte Suprema confirma que “no hay mérito” para investigar a Carlos Andrés Trujillo por el escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia decidió inhibir y archivar la investigación contra el exsenador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Nos hicieron mucho daño esas personas que quisieron vincularnos a un escándalo cuando teníamos la tranquilidad en la consciencia de que no teníamos ninguna vinculación a dicho escándalo y hoy tenemos la tranquilidad después de más de tres años donde la justicia da un veredicto y confirma lo que nosotros sosteníamos”, aseguró el exsenador.

Según Trujillo, terminó vinculado porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, involucrado en el escándalo, también es de Itagüí, porque estudiaron en la misma universidad y trabajaron en la alcaldía de ese municipio, pero aclaró que se trata de simples coincidencias.

“Siempre quisieron hacer parecer que Carlos Andrés Trujillo se había reelegido repartiendo carrotanques”, dijo.

El exsenador reclamó que habría querido hacer ver a las instituciones públicas y a la justicia que por esas coincidencias él estaba involucrado.

Trujillo reconoció que fueron momentos difíciles en el que recibió críticas, especialmente a través de redes sociales donde sentía que estaban instrumentalizando esos hechos.

“Quieren dañar de un día para otro una imagen construida con mucho esfuerzo y dedicación y con mucha honradez. Hoy vengo con la tranquilidad y la consciencia. Dato mata relato. El fallo confirma lo que siempre sostuve, que nunca tuve una relación directa o indirecta con el escándalo de corrupción de la UNGRD”, afirmó.

Trujillo aclaró que guardó silencio durante tres años, desde que estalló el escándalo, por respeto a las instituciones. “Creo en la justicia de mi país, la respeto y creo en ella. Decidí guardar silencio para que las autoridades con tranquilidad, sin ninguna presión de mi parte, pudieran hacer su trabajo”, agregó.

El exsenador reconoció que la investigación que adelantó el alto tribunal fue ardua.

Trujillo se refirió a las declaraciones que ha hecho el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en su contra y, según dijo, no habría presentado ninguna prueba de esas acusaciones. Y ante la Corte reconoció que no tenía pruebas documentales sobre la relación del exsenador con este entramado.

“Todo fue una gran trama que montaron distintas personas, especialmente mis contradictores políticos en torno a construir un relato que no existía, que no tenía fundamento en la realidad y como él mismo dice en su versión, simplemente fundamentado en lo que decían las redes sociales”, aseguró Trujillo, que anunció que presentará las acciones correspondientes en contra de quienes lo acusaron por estos hechos.