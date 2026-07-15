Senadora Martha Peralta: este jueves la Corte volverá a intentar definir su situación por caso UNGRD

Este jueves 16 de julio, los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se volverán a reunir para definir la situación jurídica de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque la magistrada Cristina Lombana, responsable del proceso, ya presentó la ponencia que pide dejar a la congresista en libertad mientras avanza el juicio en su contra, su colega César Reyes solicitó el aplazamiento de la discusión el pasado 9 de julio para conocer en su totalidad el caso.

La senadora del Pacto Histórico está siendo investigada en la Corte Suprema por su presunta participación en el direccionamiento de contratos de la UNGRD para mantenimiento de jagüeyes y maquinaria amarilla, y para, supuestamente, conseguir apoyos políticos en el Congreso bajo ese mecanismo.