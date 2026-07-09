Martha Peralta: la razón detrás de la ponencia que pide no enviarla a la cárcel por el saqueo a la UNGRD

SEMANA conoció la razón detrás de la ponencia que pidió no enviar a la cárcel a la senadora Martha Peralta, del Partido Pacto Histórico, mientras avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

SEMANA conoció que esa postura se dio por las diferencias que han existido al interior de la Sala de Instrucción frente a los procesados que han estado implicados en el saqueo a dicha entidad. Por eso, la ponencia no pide ningún tipo de medida de aseguramiento en contra de Peralta, para evitar que no sea derrotada en su exposición.

Corte Suprema aplaza definir la situación legal de la senadora Martha Peralta por caso UNGRD. Esta es la razón

Sin embargo, SEMANA conoció que el magistrado César Reyes, miembro de la Sala de Instrucción, le pidió a su colega Francisco Farfán, presidente de esa dependencia, aplazar dicha diligencia hasta que estudien todo el expediente que reposa en la Corte contra la congresista aliada al Gobierno Petro.

En los próximos días se conocerá la nueva fecha que fijará la Corte Suprema de Justicia para definir la situación jurídica que tiene en vilo a la senadora Martha Peralta por el mayor escándalo de corrupción durante el Gobierno Petro.