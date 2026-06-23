Senadora Martha Peralta sí firmó acta de compromiso para recobrar su libertad, pese a que negó ese trámite

La senadora Martha Peralta sí firmó un acta de compromiso con el despacho de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pese a que negó esa versión minutos después de recobrar su libertad por el caso de la UNGRD.

En horas de la noche del lunes 22 de junio, Peralta recobró su libertad tras salir de las instalaciones de la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, pero al pronunciarse a los medios de comunicación, negó la existencia de algún acta de compromiso para que levantara la medida en su contra.

La senadora Martha Peralta recobra su libertad por el caso UNGRD, ¿qué viene en el proceso?

La congresista del Pacto Histórico fue interrogada sobre si había firmado algún acta de compromiso para quedar libre, pero respondió: “No, me dieron libertad inmediata, y ya continuará el proceso, y lo más importante es que me defenderé en libertad”.

Sin embargo, SEMANA obtuvo un “acta de diligencia de compromiso” de dos páginas que firmó la magistrada Lombana, la senadora Peralta, su abogado y la Procuraduría, en la que queda claro que debe cumplir una serie de obligaciones dentro del proceso.

¿Qué obligaciones asumió?

El documento arranca aclarando que la congresista guajira deberá comparecer ante la Sala de Instrucción, “cuantas veces sea requerido”. Así mismo, deberá presentarse de manera oportuna a las diligencias y actuaciones que se adelantan dentro de este proceso por el saqueo a la UNGRD.

La congresista tampoco podrá cambiar de lugar de residencia ni de domicilio sin informar previamente al despacho de la magistrada Lombana, entregando la nueva dirección física, el número de contacto de teléfono y el correo electrónico para el tema de notificaciones.

Tampoco se podrá ausentar del territorio nacional sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Además, deberá mantener actualizados los datos de contacto y atenderá de manera “diligente” cualquier requerimiento o citaciones que programe la Sala.

El acta cerró con las consecuencias que tendría ante un posible incumplimiento: “Se advierte de manera expresa a la indagada que el cumplimiento de los compromisos aquí adquiridos (…) constituye razón para considerar que su comparecencia al proceso no se encuentra asegurada”.

Esa situación podría facultar a un funcionario judicial para que vuelva a conducir a Peralta por la Policía Judicial, para garantizar su presencia en todas las diligencias, como ocurrió con su citación a indagatoria. Por ahora, la senadora del Pacto Histórico seguirá vinculada a esta investigación que la salpica con la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.