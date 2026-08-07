Atacan a funcionario del Inpec en Bogotá cuando se dirigía a su vivienda. Trabaja en la cárcel La Picota

Un funcionario del Inpec que salía del turno de la cárcel La Picota hacia su vivienda, ubicada en el sur de Bogotá, resultó herido al ser víctima de un atentado con arma de fuego, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que indicó que lo trasladaron a la Clínica de Occidente, en la localidad de Kennedy.

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El Inpec señaló que el funcionario está siendo intervenido quirúrgicamente. Por ahora, su estado de salud es reservado y se desconocen los avances. Desde uno de los sindicatos del Inpec informaron que la víctima sería el inspector Wilson Puentes, encargado de los auxiliares bachilleres del Complejo Carcelario y Penitenciario de La Picota.

Óscar Robayo, presidente del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), aseguró que “somos de nuevo carne de cañón de los PPL (persona privada de la libertad)”, después de este nuevo ataque que dejó al inspector Puentes en reanimación en la Clínica de Occidente.

Hace pocas horas, varios funcionarios del Inpec también denunciaron que el inspector Efraín Quesada Urrego murió tras ser víctima de un atentado cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).

Desde la Unión de Trabajadores manifestaron: “Un compañero asesinado. Otra familia destruida. ¿Hasta cuándo? Lo hemos dicho por décadas, los PPL (privados de la libertad) no pierden su poder criminal; seguirán jugando con la sangre de los trabajadores de Inpec”.

El inspector Quezada, de 54 años, fue asesinado durante un atentado sicarial registrado en la mañana del jueves 6 de agosto en Girón, cuando se movilizaba por el sector de Los Naranjos por la vía que comunica a la cárcel de Palogordo. Los funcionarios han expresado su preocupación frente a esta compleja situación de seguridad.

Este nuevo atentado contra un funcionario, en Bogotá, se dio en medio del traslado a distintas cárceles del país de cabecillas de bandas en Medellín que estaban recluidos en Itaguí para buscar la paz con el Gobierno Petro.

Con la entrada del Gobierno De La Espriella, el Inpec inició el traslado de varios de esos peligrosos capos que han sembrado el terror en la capital de Antioquia y en el Valle de Aburrá.