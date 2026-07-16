El Inpec adopta medidas extraordinarias tras amenaza de fuga de la cárcel de Itagüí en Antioquia

Algunas autoridades en el departamento de Antioquía alertaron por lo que sería un plan de fuga masiva en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde se encuentran privados de la libertad los peores capos de organizaciones criminales que convirtieron el departamento en su patio de juegos.

Denuncia sobre posible fuga en la cárcel de Itagüí: reunión clave para revisar planes de emergencia

Justamente en esa cárcel se encuentran quienes fueron usados o participaron del llamado ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro, en el supuesto arranque de la paz urbana, proyecto que nunca se completó y que, al contrario, permitió una serie de privilegios para los cabecillas de estas organizaciones.

A propósito de las amenazas o las advertencias de un plan de fuga, el Inpec ordenó una serie de medidas extraordinarias para evitar que lo anticipado con las denuncias ocurra, esto es, la fuga de los principales cabecillas de organizaciones que azotaron el departamento de Antioquía.

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se permite informar las medidas de seguridad que se están adoptando en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí, como resultado de las denuncias hechas por diferentes medios, en las cuales se hace referencia a un posible plan de fuga, acciones que se toman por instrucción del Ministerio de Justicia y el Inpec”, dijo la entidad.

Ministro designado Iván Cancino, fiscal Luz Adriana Camargo y la cárcel de Itagüí. Foto: Semana

Entre otras medidas, se ordenó el traslado de los grupos de operaciones especiales a la cárcel de Itagüí, para reforzar los esquemas de seguridad al interior y en el perímetro del centro carcelario, una medida que pretende evitar el plan de fuga.

“El Director Regional adelanta gestiones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral del penal y establecer un tercer anillo de seguridad por parte del Ejército Nacional”, explicaron desde el Inpec.

Las instrucciones también se entregaron a los funcionarios de Inpec que trabajan en ese centro carcelario, para que adelanten todos los operativos necesarios que incluyen requisas en las celdas y a los privados de la libertad, con el propósito de establecer la veracidad de esa información.

La cárcel de Itagüí fue el centro de un escándalo protagonizado por una parranda vallenata a la que asistió Nelson Velásquez. Foto: Suministro

“Se ordena fortalecer las medidas de seguridad necesarias para realizar traslados en las remisiones médicas y jurídicas, a fin de minimizar los riesgos de una posible fuga”, advirtió el Inpec.

En este paquete de medidas, el director regional del Inpec tendrá un papel fundamental; será el responsable de la custodia y vigilancia de ese centro de reclusión y de que se cumplan todas las órdenes impartidas desde la dirección central en Bogotá.