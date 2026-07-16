El Consejo de Estado acaba de salvar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que creó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para la ubicación del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, para avanzar en la mesa de negociación con esa estructura armada ilegal.

Este proceso inició cuando el abogado Mauricio Pava, quien defendió los intereses del presidente Petro, demandó junto a la fundación Dilo Colombia, la resolución que expidió el Gobierno el 22 de diciembre de 2025 para establecer las Zonas de Ubicación Temporal en medio de las conversaciones sociojurídicas que adelantan con ese grupo ilegal.

Además de la demanda, Pava solicitó una medida cautelar para anular provisionalmente los efectos jurídicos de dicha resolución, argumentando que el presidente Petro podría establecer únicamente Zonas de Ubicación Temporal en el marco de negociaciones, si el Congreso de la República hubiese expedido previamente una ley de sometimiento a la justicia.

La falta de esa ley, según el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se ha convertido en la primera traba para que el Gobierno le de viabilidad a su ambiciosa propuesta de la paz total que hasta el momento ha dejado más criticas y cuestionamientos que resultados reales.

El apoderado del presidente se opuso a esa solicitud de supensión provisional del acto administrativo, asegurando que la petición no cumplía con los criterios de apariencia del buen derecho, representaba un riesgo de daño grave o inminente y peligro para las intenciones de paz que buscaba el Ejecutivo.

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