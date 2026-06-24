Este es el ‘conejo’ que tendría listo el Clan del Golfo con las zonas de ubicación temporal, según un informe de inteligencia

Este jueves 25 de junio se tiene previsto que se instale la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Clan del Golfo, donde se tiene previsto que varios hombres del grupo narcotraficante se concentren en Tierra Alta, Córdoba.

Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La ubicación de los ilegales hace parte del proyecto de Paz Total del gobierno Petro. SEMANA conoció un documento de todas las agencias de seguridad del Estado, como la DNI, el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército, entre otros, además de Accam, en el que le advierten al gobierno Petro sobre la verdadera intención del grupo criminal con las mencionadas zonas de ubicación temporal.

El informe no va con rodeos e indica que el Clan del Golfo lo que busca con las denominadas ZUT es un fortalecimiento de sus economías ilegales.

“La creación de Zonas de Ubicación Temporal en áreas de retaguardia estratégica, corredores de movilidad y economías ilícitas para robustecer el subsistema económico y armado”, señala el documento conocido por SEMANA.

El Clan del Golfo aprovecharía las Zut para fortalecerse, según un informe de inteligencia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La información se suma a las escandalosas cifras que ha alcanzado el Clan del Golfo durante el gobierno Petro, cuando se ha evidenciado un fortalecimiento criminal del 36 %, logrando un número de hombres cercano a los 10.000 entre integrantes armados y redes de apoyo.

Durante el gobierno Petro, señala el informe de inteligencia, los grupos criminales de alto impacto hacen presencia en el 36 % del territorio nacional, es decir, 420.000 kilómetros cuadrados.

Durante el gobierno Petro el Clan del golfo creció en un 36%. Foto: Ovidio Gonzalez S

La grave situación de orden público del Clan del Golfo se suma a un reciente informe periodístico en el que se revelaron audios del excomisionado de Paz, Danilo Rueda, hablando con un delegado del Clan del Golfo, negociando, al parecer, un freno en las operaciones militares para beneficiar a la estructura criminal y la salida de hombres de inteligencia de la Fuerza Pública.

Es de recordar que el Gobierno Petro hizo los acercamientos dentro del marco de la Paz Total, política que ha sido calificada como un fracaso por sectores del propio Gobierno.