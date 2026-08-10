Habló don Luis Felipe, vendedor de la panela que fue invitado a la posesión: contó promesa que le hizo Abelardo De La Espriella

Don Luis Felipe Yagüé fue el vendedor de panela que estuvo como invitado de honor en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

El sentido mensaje de Luis Felipe Yagüé al presidente Abelardo De La Espriella: esta es la carta que le envió al mandatario

El hombre se hizo viral después de que un profesor grabara un video en el que le decía que no le volvería a comprar debido a que él había apoyado en campaña al hoy jefe de Estado.

El presidente vio esto y tomó la decisión de invitarlo a la posesión. Incluso, le regaló un traje que el comerciante lució de la mejor forma en el evento.

Don Luis Felipe habló con Noticias Caracol y contó que, de manera positiva, su vida ha cambiado después de que se viralizara la situación con el docente.

Luis Felipe Yagüe junto a Abelardo De La Espriella. Foto: Suministradas a SEMANA

“Me ha ido excelentemente bien, complacido tanto por mi departamento a nivel nacional e internacional, y más con el apoyo que me ha brindado el señor presidente”, comentó.

Acerca de la ayuda que le prometió el máximo mandatario, el vendedor de la panela dijo: “Él ha dado unas directrices y estamos esperando que se cumplan en el transcurso del tiempo”.

Según comentó, esto está relacionado con un impulso económico y una inyección para que él pueda sacar adelante su emprendimiento de la panela, que se la compra a los campesinos.

Emotivo gesto en la posesión: el Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a Abelardo De La Espriella

“Él lo prometió y estamos esperando para sacar esto adelante y seguir con el apoyo a nuestros campesinos”, expresó.

Don Luis Felipe aseguró que en este momento no tiene cómo valorar ese apoyo que Abelardo De La Espriella le ha brindado, por lo que está muy agradecido con ello.

El señor de la panela' le ajustó la banda presidencial a Abelardo De La Espriella Foto: Tomado de redes sociales

El vendedor también aprovechó para enviarle un mensaje al Gobierno para que esté al frente de los campesinos y los ayude, tal y como lo expresó el jefe de Estado en su discurso de posesión.

“La gente del campo son las personas más abandonadas, pese a que es la que produce nuestros productos para nosotros consumirlos en el pueblo”, dijo.