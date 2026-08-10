Venezuela envía mensaje al Gobierno de De la Espriella sobre el futuro de las relaciones entre ambos países

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela emitió un comunicado en el que reaccionó a las declaraciones realizadas por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, durante una reunión con el embajador designado en Caracas y empresarios antioqueños, en la que se discutieron perspectivas para la reactivación del comercio bilateral.

En el documento, divulgado por el Viceministerio para América Latina, las autoridades venezolanas señalaron que toman nota de las afirmaciones de Restrepo y expresaron su disposición a fortalecer los vínculos entre ambos países.

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Sin embargo, subrayaron que cualquier decisión relacionada con la gestión económica y el intercambio comercial dentro del territorio venezolano corresponde exclusivamente a las autoridades de ese país, aún en poder del gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Las declaraciones se dieron después de la reunión del vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo Torres R

“Venezuela valora el interés del Gobierno colombiano por fortalecer los vínculos entre ambas naciones, unidos por el legado del Libertador Simón Bolívar y la hermandad de nuestros pueblos”, señala el texto. No obstante, agrega que “toda decisión sobre la gestión económica y el intercambio comercial en territorio venezolano corresponde exclusivamente a nuestras autoridades constitucionales, en ejercicio pleno de nuestra soberanía”.

El pronunciamiento se produce pocos días después de la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella y en medio de las expectativas sobre el rumbo que tomará la relación entre Bogotá y Caracas. Durante la campaña y en las semanas previas a su posesión, el nuevo mandatario colombiano había mantenido un discurso crítico frente a la administración chavista.

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La comunicación venezolana también ratifica la voluntad de avanzar en una agenda de cooperación y reactivación fronteriza basada en “el respeto mutuo, la no injerencia y la diplomacia de paz”, principios que Caracas calificó como irrenunciables dentro de su política exterior.

Delcy Rodríguez reconoció el triunfo de Abelardo De La Espriella en su día. Foto: Colprensa / El País

El comunicado concluye con un mensaje de tono conciliador. “Confiamos en que el diálogo sincero permitirá construir una relación cada vez más beneficiosa para nuestros pueblos hermanos”, expresó la Cancillería venezolana, dejando abierta la puerta a la continuidad de las relaciones bilaterales pese a las diferencias políticas con el nuevo gobierno colombiano.

El comercio entre ambos países sigue siendo clave para las dos naciones. Según cifras oficiales, el comercio bilateral superó los $1.100 millones de dólares en 2024 y las proyecciones apuntaban a continuar creciendo durante 2025 y 2026, impulsado por iniciativas de integración económica, mecanismos financieros para exportadores y acuerdos de facilitación comercial.