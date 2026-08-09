Se conocen las últimas fotos de las tres colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Brasil: “Las amaré siempre”

Sigue la conmoción por la tragedia ocurrida el pasado 8 de agosto en las inmediaciones de Río de Janeiro, Brasil, luego de que un helicóptero se precipitara a tierra, lo que dejó como saldo la muerte de las cuatro personas que se encontraban a bordo. Entre las víctimas se encontraban tres colombianas, integrantes de una misma familia, además del piloto de la aeronave Robinson R44.

Familiar de colombianas que murieron en accidente de helicóptero en Brasil, y que no alcanzó a abordar, reveló detalles de la tragedia

El accidente ocurrió durante un paseo turístico que había sido organizado previamente. Sin embargo, debido a la capacidad limitada del helicóptero, los familiares tuvieron que dividirse en dos grupos para realizar el recorrido. El paseo aéreo hacía parte de las actividades planeadas para celebrar los 15 años de Laura Manrique, hija de Víctor Manrique, familiar de las víctimas, quien habló para el medio brasileño g1.

Ante lo ocurrido, Victor Manrique compartió algunas imágenes de lo que había sido el viaje familiar por Brasil hasta ese momento, acompañadas de un sentido mensaje en memoria de sus familiares: Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17. Las tres mujeres colombianas que perdieron la vida en este trágico accidente eran abuela, tía y prima de una misma familia.

“El último viaje de la mitad de mi familia. Gracias, Dios, por permitirle a mi familia conocer lo bello que es este mundo y ahora darle la oportunidad de conocer lo bello del paraíso. ¡Mi hermanita, mi madre y mi sobrina! ¡Las amaré siempre en esta vida y la otra!”, escribió Víctor Manrique en una publicación compartida en Instagram.

Por su parte, en diálogo con el medio brasileño g1, Víctor Manrique hizo un llamado para recibir acompañamiento durante el proceso, al explicar que se encuentra en Brasil como extranjero y que desconoce tanto el funcionamiento de las autoridades como las normas del país. Además, el familiar manifestó su preocupación ante las dificultades que podría enfrentar para realizar los trámites correspondientes, especialmente porque tampoco domina el idioma.

“Espero que no me dejen solo aquí, porque soy extranjero en este país. No sé nada. No conozco las leyes, no conozco el idioma (…) Espero que no me dejen y que la investigación sea exhaustiva, porque entiendo que hay muchas irregularidades en los aspectos contractuales y en la información sobre los plazos”, precisó el familiar.

Además, Manrique pidió que las circunstancias que rodearon el accidente fueran esclarecidas mediante una investigación exhaustiva. El familiar expresó dudas relacionadas con la reserva de la excursión y con la información que recibió la familia antes de conocer la gravedad de lo ocurrido.

“No sé cuáles serán los protocolos, pero espero que sea una investigación para que las cosas no queden en el olvido”, concluyó el familiar.