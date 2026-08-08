Accidente de helicóptero en Brasil deja cuatro personas muertas: tres de ellas son colombianas

Un accidente de un helicóptero causó este sábado, 8 de agosto, la muerte de cuatro personas en la ciudad de Río de Janeiro, entre ellas, tres colombianas de una misma familia que se encontraban de turismo.

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El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña de la ciudad brasileña.

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.

La cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, declaró a la AFP que las tres mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que había viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente.

Su abuela, una tía y una prima fallecieron en el accidente. El grupo se había dividido en dos, porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros.

La adolescente tenía previsto tomar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de este, detalló la cónsul.

El consulado señaló que “apoyó” a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea “difícil” debido al estado de los cuerpos.

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El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

“Mi solidaridad con las familias de las víctimas del accidente de helicóptero que ocurrió hoy cerca de Vista Chinesa, dentro del Parque Nacional de la Floresta da Tijuca”, señaló el gobernante.

“La Prefeitura do Rio ha solicitado a la ANAC que tome medidas inmediatas para intensificar la fiscalización y garantizar la seguridad en los vuelos de helicópteros que circulan con una frecuencia cada vez mayor en nuestra ciudad. Ponemos todo el aparato de la entidad a disposición para apoyar a la ANAC con las medidas y acciones que sean necesarias”, sentenció.

*Con información de AFP.