Mala noticia para jugadores colombianos en Brasil: notificación oficial que corta las alas a partir de 2027

Los equipos de primera y segunda división de Brasil iniciarán en 2027 una reducción gradual de los cupos para jugadores extranjeros, en un esfuerzo por favorecer la formación de talentos locales y nutrir una selección nacional en crisis. Las drásticas medidas se toman cuando más brilla Colombia en el Brasileirão.

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La liga más importante de fútbol de América permite actualmente nueve extranjeros por equipo y ahora reducirá ese cupo en un futbolista por año hasta llegar a cinco en 2030, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). En estos momentos, hay por lo menos 30 jugadores colombianos en el Brasileirao 2026.

“El número de extranjeros ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y eso ha hecho que los jóvenes brasileños tengan cada vez menos espacio”, dijo el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, en un comunicado de prensa.

Varias voces pidieron en los últimos tiempos reducir el cupo de extranjeros por la crisis en la mayores. El exseleccionador brasileño Dorival Júnior dijo en febrero pasado que el país pagaría “un precio muy alto” si mantenía esas cuotas.

Kevin Viveros, goleador colombiano del Brasileirao Foto: Getty Images

Entre 2020 y 2026, el número de minutos disputados por jugadores extranjeros de más de 23 años se triplicó en el Brasileirão, mientras que cayó el de jóvenes brasileños. Este dato puede mostrar una parte de la crisis y resulta contundente ante los directivos de la CBF.

Cambios en el reglamento desde 2027

A partir de 2027, el reglamento del torneo también exigirá la inscripción de al menos 20 jugadores Sub-23 en cada equipo y esa cantidad irá en aumento hasta llegar a 25 en el 2030.

Cabe recordar que en los últimos años los clubes brasileños dominaron a su antojo los torneos continentales (Conmebol y Sudamericana), y lo siguen haciendo hasta hoy con cinco equipos en las dos semifinales.

Mientras que la selección nacional, la única pentacampeona mundial, atraviesa una profunda crisis deportiva con una sequía de títulos desde la Copa América de 2019.

Neymar tendrá minutos en el partido de Brasil frente a Escocia. Foto: Getty Images

Bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, Brasil buscó el hexacampeonato en el Mundial 2026, pero fue eliminado prematuramente en los octavos de final por la Noruega de Erling Haaland.

Crisis que se siente en Brasil

Tras ese fracaso, Ancelotti decidió emprender una reconstrucción de la Canarinha y en su convocatoria para los próximos amistosos contra Australia e India solo convocó a nueve de los 26 futbolistas que disputaron el Mundial 2026.

“Yo no miro la edad de los jugadores, pero ahora es el momento de priorizar a los jóvenes con potencial”, explicó el técnico.

De esta manera, Brasil comienza una revolución en su fútbol, potenciando a las canteras de sus clubes y reduciendo un poco el protagonismo internacional, pensando en el aporte que pueda dar en la selección.