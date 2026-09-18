La Justicia Electoral brasileña ha indicado que ha analizado cerca del 99% de las casi 21.000 solicitudes de registro de candidaturas de cara a las elecciones generales que afronta el país el próximo 4 de octubre, desestimando 1.200 de las opciones presentadas (un 5,7%), si bien la mayoría de ellas son revisables.

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Así lo reflejan los datos presentados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), recogidos por la agencia Brasil, en donde el órgano señala que ha estudiado ya la práctica totalidad de las 20.900 solicitudes presentadas.

En cuanto a las 1.200 denegaciones, el TSE ha precisado que 335 han sido denegadas definitivamente, mientras que 869 aún pueden ser impugnadas mediante recursos ante instancias superiores.

#Eleições2026 🗓️ Faltam 17 dias: votos nulos e brancos não anulam a eleição. Entenda como esses votos são considerados na apuração e por que não interferem no resultado: https://t.co/jJWoyIZGiN pic.twitter.com/ssUzGuacWs — TSE (@TSEjusbr) September 17, 2026

La corte ha detallado que el motivo principal de las denegaciones es el incumplimiento de los requisitos formales previstos en la legislación electoral, a lo que siguen la falta de condiciones de elegibilidad, irregularidades en la convención partidaria y la ausencia de la necesaria separación del cargo público previa a la solicitud de registro.

Los comicios, cuya primera vuelta se celebrará el 4 de octubre y cuya segunda se prevé el 25 del mismo mes, presentan dos figuras principales a la cabeza: el actual presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

Según la última encuesta electoral del instituto de encuestas del diario ‘Folha’, Datafolha, Lula encabezaría los resultados con un 39% de los votos, pero perseguido de cerca por Bolsonaro, con un 36%, una notablemente baja diferencia ante un informe presentado con un margen de error del 2%.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Como líderes proyectados en la primera vuelta, la encuesta prevé un enfrentamiento entre ellos en la segunda ronda --que se lleva a cabo cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta-- en donde Lula superaría por apenas un 2% a Bolsonaro: un 46% de los votos recibiría el candidato del PT frente al 44% de su rival del PL.

Por otro lado, El presidente brasileño dijo este que irá a la Asamblea General de la ONU a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará la reelección.

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Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

Lula da Silva Foto: AP Photo/Bruna Prado

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.