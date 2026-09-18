María Elvira Salazar se pronuncia sobre la detención del opositor Javier Oropeza en Venezuela: exige que se acabe el SEBIN

La congresista María Elvira Salazar se pronunció en las últimas horas sobre la denuncia por la presunta detención del exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, por parte del gobierno de Delcy Rodríguez.

Denuncian que Gobierno de Delcy Rodríguez habría detenido al exalcalde opositor Javier Oropeza

De acuerdo con el partido Voluntad Popular, el opositor salía de una entrevista en Barquisimeto, estado Lara, cuando una camioneta plateada se lo llevó, tan solo 48 horas después de que regresara al país tras permanecer en el exilio durante dos años.

Ante esto, la miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos utilizó su cuenta de X para rechazar esta situación. “La detención de Javier Oropeza es un grave retroceso para la transición en Venezuela”, sostuvo.

“Que un opositor regrese al país después de más de dos años en el exilio y termine detenido apenas 48 horas después demuestra que el aparato de persecución sigue vivo”, agregó.

Salazar cuestionó al gobierno de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en presidenta de ese país después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En su publicación, Salazar dejó en claro que no puede existir una transición real si se siguen llevando a cabo las mismas prácticas con las que durante muchos años se ha golpeado a los opositores: persecución, encarcelamiento y silenciamiento.

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“El SEBIN y todo el aparato represivo tienen que ser desmantelados. Venezuela necesita libertad, no miedo”, complementó.

Por el momento, no se conoce información sobre el paradero de Oropeza, pues las autoridades venezolanas no han hecho ningún pronunciamiento público sobre este caso.

Cabe recordar que el exalcalde estuvo viviendo en España junto a su familia desde 2024, luego de enfrentar señalamientos y persecución tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales de ese año.

Antes de retornar, aseguró que su intención era presentarse ante las autoridades judiciales y continuar su actividad en el estado Lara.