¿Estados Unidos quitó la recompensa contra Diosdado Cabello? Esto dice el Departamento de Estado

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que mantiene sin cambios su valoración sobre el denominado Cartel de los Soles y que continúan vigentes las recompensas ofrecidas por información que permita la captura o condena de varios de sus presuntos integrantes, entre ellos Diosdado Cabello, pese a la reciente decisión de certificar a Venezuela por su cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La aclaración fue entregada por el Departamento de Estado a NTN24, medio que consultó sobre el alcance de la certificación otorgada esta semana por la administración de Donald Trump al país sudamericano. Según la respuesta oficial citada por el canal, “nuestra valoración sobre el Cartel de los Soles no ha cambiado y las ofertas de recompensa siguen vigentes”.

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La declaración llega después de que Washington anunciara que Venezuela deja de figurar entre los países que han “fracasado de manera demostrable” en la lucha contra las drogas, una decisión que rompe con más de dos décadas consecutivas de descertificación por parte de Estados Unidos.

Folleto de recompensa por la captura de Diosdado Cabello Foto: X/@RepCarlos

De acuerdo con el Departamento de Estado, la decisión se fundamenta en la cooperación que, según Washington, ha mostrado el gobierno interino venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses para responder por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que esa colaboración ha permitido avanzar en operaciones contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, como es con el conocido Cartel de los Soles, donde por años se ha acusado a importantes miembros del régimen chavista de liderar una agrupación criminal narcotraficante.

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Sin embargo, la certificación no implica el cierre de investigaciones ni la eliminación de medidas adoptadas previamente contra figuras señaladas por la justicia estadounidense. Por el contrario, el Departamento de Estado reiteró que continúa comprometido con un plan de tres fases orientado a la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición democrática.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

Entre las medidas que permanecen vigentes se encuentran las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de altos dirigentes venezolanos vinculados por el Gobierno de Washington al Cartel de los Soles.

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Actualmente, Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Diosdado Cabello y otra de 15 millones de dólares por el antiguo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En el caso de Nicolás Maduro, la recompensa fue elevada en 2025 hasta los 50 millones de dólares hasta su captura a inicios de año.