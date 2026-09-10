La Fiscalía de Chile solicitó una pena de 20 años de prisión para Maickel David Villegas Rodríguez, señalado de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua y de estar involucrado en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024.

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El proceso judicial comenzó este jueves ante el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Villegas fue extraditado desde Costa Rica hacia Chile en noviembre de 2024. Según la acusación del Ministerio Público, su función dentro de la operación criminal habría consistido en obtener y reunir registros audiovisuales que permitieran documentar el secuestro y posterior homicidio de Ojeda, quien había sido teniente del Ejército venezolano.

El secuestro de Ojeda generó gran expectación en Chile y en Venezuela, donde disidentes acusaron que se trataría de una operación de inteligencia del gobierno de Maduro. Foto: X Foto: X

El acusado habría actuado como integrante de Los Piratas, una célula vinculada al Tren de Aragua que, de acuerdo con la investigación.

Dentro de las actuaciones judiciales también figuran testimonios de varios integrantes de la organización criminal, cuyos relatos aportarían elementos para sostener la hipótesis de que se trató de un asesinato motivado por razones políticas.

Según las declaraciones entregadas por personas cercanas a el Turko, la instrucción para acabar con la vida de Ojeda, bajo el argumento de que había “traicionado a su patria”, habría salido de Venezuela y estaría relacionada con una orden atribuida al dirigente Diosdado Cabello.

Esta directriz, de acuerdo con los testimonios, habría pasado por Héctor ‘Niño Guerrero’ Flores y posteriormente habría sido comunicada en territorio chileno por Carlos Bobby, según medios locales.

Ronald Ojeda y Diosdado Cabello. Foto: Redes sociales/ Getty Images/ Montaje: El País

Mientras el proceso contra los presuntos responsables continúa en Santiago, el máximo órgano judicial venezolano también adelanta procedimientos para solicitar la extradición de otros cabecillas relacionados con esta estructura delictiva.

Entre ellos aparece Carlos Francisco Gómez Moreno (el Boby), quien es requerido por las autoridades venezolanas por hechos que incluyen homicidio, secuestro y terrorismo internacional, delitos que serían investigados dentro de la jurisdicción de ese país.

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El pasado 13 de marzo, Estados Unidos anunció el arresto con fines de extradición a Chile del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años.

Gámez Salas, alias Turko, ya cumple condena en Estados Unidos tras haber entrado en el país ilegalmente el año pasado, explicó el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

Chile también lo acusa de un tiroteo contra un agente policial en abril de 2024, así como de secuestros y extorsiones, explicó el Departamento de Justicia.

La viuda, el hijo y la hermana del ex militar disidente venezolano Roland Ojeda, lo entierran en el Cementerio de Canaán en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2024, luego de que fuera secuestrado y su cuerpo fuera encontrado enterrado en las afueras de la capital. Foto: AP

El Turko fue capturado tras entrar ilegalmente en Estados Unidos y deportado a Venezuela en 2023. Poco después volvió a entrar ilegalmente en el país. Fue detenido y procesado por ese delito, así como por contrabando de seres humanos.

En septiembre del año pasado, Washington ya extraditó a Chile a otro supuesto miembro del Tren de Aragua, Edgar Javier Benitez Rubio.

*Con información de AFP.