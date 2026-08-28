Gobierno De La Espriella entregó a Chile peligroso criminal perteneciente al Tren de Aragua

La Policía Nacional de Colombia, mediante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), materializó la entrega a las autoridades chilenas de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido con el alias de Gocho.

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El ciudadano colombo-venezolano era requerido por la justicia de Chile por su presunta participación en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, acontecido en Santiago de Chile durante febrero de 2024.

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De acuerdo con las indagaciones desarrolladas por los organismos judiciales del país austral, Carrillo Ortiz pertenecería a la estructura criminal transnacional denominada Tren de Aragua.

La organización delictiva es investigada en múltiples países de América Latina por la ejecución sistemática de actividades ilícitas y delitos de alto impacto.

Prontuario atribuido y actividades delictivas transnacionales

Las labores de inteligencia permitieron establecer que alias Gocho estaría vinculado con una amplia red de operaciones delictivas.

Policía de Colombia entrega a Chile a presunto integrante del Tren de Aragua. Foto: Suministrado a SEMANA

Sobre la trayectoria criminal del procesado, la Policía Nacional de Colombia indicó que “las labores investigativas permitieron establecer que alias Gocho estaría vinculado presuntamente con delitos relacionados con secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y narcotráfico”, actividades articuladas al accionar del grupo transnacional.

Detención en Boyacá y traslado en avión militar

La captura del investigado se produjo el 6 de febrero de 2025 en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. La operación requirió la articulación de la Policía Nacional de Colombia con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y agencias de cooperación internacional para ubicar su paradero en territorio colombiano.

Policía de Colombia entrega a Chile a presunto integrante del Tren de Aragua. Foto: Suministrado a SEMANA

Posteriormente, las instituciones de ambos países completaron los trámites judiciales para coordinar la extradición. Respecto al procedimiento de traslado, la institución policial confirmó que “se materializó su entrega oficial a las autoridades del país requirente; (…) el traslado será efectuado en un vuelo militar de la Fuerza Aérea de Chile”.

Compromiso institucional y cooperación internacional

Frente a la conclusión del operativo, la Policía Nacional reafirmó su intención de mantener alianzas estratégicas con organismos de seguridad extranjeros.

La institución enfatizó la importancia del intercambio de información de inteligencia para neutralizar las redes del crimen organizado que impactan la seguridad hemisférica.

Finalmente, el organismo de seguridad colombiano señaló: “Reafirma su compromiso con la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información, fundamentales para localizar, capturar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas”.