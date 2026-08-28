Los lujosos vehículos que ostentaba el creador de contenido Kevin Thobias antes de la extinción de dominio

Este viernes, la Fiscalía General de la Nación le impuso medidas cautelares a algunas lujosas propiedades del creador de contenido Kevin Thobias, entre las que destacan cuatro vehículos de alta gama que ya eran reconocidos por sus seguidores en las cámaras.

El influencer ostentaba en sus redes sociales una vida de lujo, en la que los automóviles de alta gama tenían un gran protagonismo. Se conoció que uno de los vehículos confiscados fue el mismo con el que el creador de contenido apareció en una de sus publicaciones más recientes en su cuenta de Instagram: un Lamborghini Huracán EVO.

Vehículo del creador de contenido digital Kevin Thobias sobre el cual la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Este lujoso Lamborghini tiene dos tipos de tracción (RWD o AWD) y puede ser personalizado con llamativos colores como el del creador de contenido. Por ello, su precio puede variar; sin embargo, en Colombia, este modelo puede costar entre 1.300 y 1.800 millones de pesos.

A su lado aparece una camioneta Brabus 800 Widestar, basada en la Mercedes-AMG clase G 63. Este vehículo de lujo cuenta con un motor V8 biturbo de 4,0 litros preparado por Brabus y logra una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4,1 segundos. Al igual que el Lamborghini, este modelo puede ser personalizado, lo que permitiría, según el nivel de blindaje y personalización, alcanzar un precio de entre 1.800 y 2.200 millones de pesos.

Previamente, el influencer había hecho que su nombre resonara tras aparecer en un Bugatti Chiron, convirtiéndose en uno de los primeros propietarios de este modelo en Colombia. Según su misma publicación, este sería el primero en llegar a Medellín; los reportes de la marca apuntan a que sería un vehículo con un precio superior a los 3,6 millones de dólares.

Bugatti rumbo a Colombia. Foto: Instagram: @kevinthobias

La historia de Kevin Thobias, dueño del Bugatti de $16.000 millones que llegará a Colombia

Este sería el carro más veloz en Colombia y era uno de los que más mostraba en sus redes sociales. En varias publicaciones se podía apreciar a Thobias conduciendo este lujoso automóvil de color azul, que es considerado uno de los más rápidos del mundo, ya que puede alcanzar los 420 kilómetros por hora.

Sus publicaciones demuestran una gran pasión por estos vehículos, algo que se evidenció en el garaje intervenido por la Fiscalía; allí se pueden apreciar el Lamborghini y la Brabus previamente reseñada, y otros vehículos de lujo como el Chevrolet Corvette Stingray (generación C8) y una Tesla Cybertruck.

Estos dos últimos vehículos son algunos de los automotores más lujosos del mercado. Por su parte, la Cybertruck es una de las camionetas eléctricas más apetecidas por los amantes de las máquinas y vale entre 1.400 y 1.800 millones de pesos, mientras que el Corvette puede costar entre 550 y 750 millones de pesos.