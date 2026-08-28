Maluma se convierte en leyenda de Hot Wheels con un carro inspirado en Colombia y su historia personal

Maluma sumó un reconocimiento a su trayectoria internacional. El cantante colombiano fue elegido como uno de los integrantes de la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels, una iniciativa global que reúne a tres figuras reconocidas por haber construido sus carreras a partir de la capacidad de asumir riesgos, desafiar expectativas y abrirse camino en sus respectivas industrias.

Junto al futbolista polaco Robert Lewandowski y la creadora de contenido automotor Supercar Blondie, Maluma hace parte de “Challenge Accepted”, la nueva campaña internacional de la marca. Pero, más allá del nombre de una colección de carros a escala, la participación del artista tiene un componente personal: el proyecto le permitió regresar a una pasión que lo acompaña desde la infancia y convertir algunos elementos de su propia historia en un objeto que ahora tendrá una versión en miniatura.

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Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

La elección tampoco se limitó a poner el nombre del cantante sobre un automóvil. Maluma participó directamente en el codiseño de un Toyota Land Cruiser FJ60, un vehículo que fue escogido para representar su vínculo con Colombia, su gusto por los automóviles y una personalidad asociada con la exploración y la aventura.

El modelo está inspirado, además, en el universo visual de su más reciente etapa musical, ‘Loco X Volver’. La camioneta lleva una decoración que incorpora referencias a los colores de la bandera colombiana y elementos vinculados con la identidad del artista. Entre los detalles personalizados aparecen la inscripción ‘La Matrona’ en el parabrisas, el nombre de Maluma en la parte trasera y referencias a ‘Loco X Volver’, además de una placa personalizada con las letras MLM 994.

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Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

La elección del FJ60 resulta significativa porque se aleja de la imagen convencional del automóvil asociado con una estrella de la música. En lugar de escoger un deportivo de alto rendimiento, Maluma optó por una camioneta ligada a la carretera, los viajes y la exploración. En ese sentido, el vehículo funciona como una extensión de una historia personal y no solamente como una pieza de colección.

“Siempre he creído en asumir riesgos y confiar en uno mismo, incluso cuando el camino no es fácil. Hot Wheels ha sido parte de mi vida desde que era niño, así que unir mi pasión por los carros con mi propia historia a través de esta colección es algo realmente especial”, dijo el cantante.

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Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

La relación con estos pequeños automóviles, de hecho, comenzó mucho antes de que Maluma se convirtiera en una figura reconocida de la música latina. En una conversación con People, el artista recordó que su interés por los Hot Wheels nació cuando era niño, después de que un tío que había viajado a Estados Unidos le regalara una caja con varios carros y una pista.

La participación del paisa en esta campaña no se presenta, entonces, únicamente como un reconocimiento a su fama, sino como una manera de contar una parte de su recorrido desde un territorio distinto al musical.

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Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

La Clase de Leyendas también incluye a Supercar Blondie, cuyo Lamborghini Huracán LP 610-4, conocido como ‘Lucy’, representa el automóvil que estuvo estrechamente relacionado con su ascenso en el mundo automotor, y a Robert Lewandowski, cuyo Porsche 911 GT1 de 1997 refleja su vínculo con el alto rendimiento y el fútbol. Los tres vehículos forman parte de la Colección Global Legends 2026, compuesta por modelos a escala 1:64.

Un reconocimiento que también mira hacia Colombia

Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

Uno de los aspectos más relevantes de la alianza para Maluma está fuera del automóvil. Como parte de la campaña, Hot Wheels anunció una donación de 100.000 dólares a El Arte de los Sueños, organización fundada en Colombia por Maluma y su hermana para trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El dinero será destinado a programas relacionados con canto, producción musical, danza y composición, además de acompañamiento psicológico para adolescentes que enfrentan contextos difíciles. De esta manera, el proyecto conecta la historia personal del cantante con una iniciativa que busca utilizar el arte como herramienta de transformación para nuevas generaciones.

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Maluma encabeza, junto a Supercar Blondie y Robert Lewandowski, la nueva plataforma de marca “Challenge Accepted” de Hot Wheels. Foto: Paola España Comunicaciones

La historia del cantante continuará siendo explorada durante septiembre a través de la serie de contenidos “Hot Wheels Challenge Accepted: Legends”, en la que se abordarán distintos momentos de su carrera, su relación con los automóviles y los desafíos que han marcado su camino.

Mientras tanto, el Toyota Land Cruiser FJ60 diseñado junto a Maluma forma parte de la primera Colección Global Legends de la marca y está disponible para preventa. El modelo se presenta en escala 1:64, con carrocería roja, detalles inspirados en Colombia, neumáticos para todoterreno y elementos personalizados por el cantante.