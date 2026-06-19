Maluma deslumbra en Italia durante el desfile de Ralph Lauren Primavera/Verano 2027

La presencia del cantante colombiano Maluma volvió a captar la atención de la industria global de la moda. El artista antioqueño fue uno de los invitados destacados al desfile de Ralph Lauren correspondiente a la colección masculina Primavera/Verano 2027, celebrado en el marco de la Semana de la Moda Masculina de Milán, uno de los eventos más importantes del calendario internacional del lujo.

La firma estadounidense, liderada por David Lauren, regresó a las pasarelas milanesas para presentar una propuesta que reafirma su visión clásica de la elegancia masculina, combinando el refinamiento de su línea Purple Label con el espíritu más relajado y juvenil de Polo Ralph Lauren.

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El desfile tuvo lugar en la ciudad de Milán, capital financiera y de la moda en Italia, dentro de la programación oficial de la Milan Fashion Week Men’s Spring/Summer 2027, que se desarrolla entre el 19 y el 23 de junio de 2026.

Maluma fue uno de los invitados al desfile de Ralph Lauren Spring/Summer 2027 men's collection, presentado en Milán, Italia. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Vestido con un blazer cruzado de raya diplomática, con pantalones blancos, corbata a juego de Ralph Lauren, Maluma fue fotografiado a su llegada al evento junto a otras personalidades como Lewis Hamilton, Tom Hiddleston y Colman Domingo.

La colección Primavera/Verano 2027 estuvo inspirada en la reinterpretación contemporánea del estilo prep americano, uno de los códigos históricos de la casa fundada por el diseñador Ralph Lauren. Las prendas combinaron sastrería impecable, tejidos ligeros y una paleta cromática dominada por tonos neutros, azules marinos, blancos y matices tierra, evocando un estilo elegante pero relajado para los meses cálidos.

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El concepto creativo también exploró la idea del viaje, la vida al aire libre y el lujo discreto, elementos recurrentes en el universo visual de la marca. La colección buscó equilibrar tradición y modernidad, reafirmando la identidad estadounidense de Ralph Lauren mientras dialoga con una audiencia global cada vez más diversa.

La edición Primavera/Verano 2027 de la Semana de la Moda Masculina de Milán también contó con la participación de importantes diseñadores y casas de lujo como Prada, Dolce & Gabbana, Paul Smith y Thom Browne, lo que convirtió a la ciudad italiana en el epicentro mundial de las tendencias masculinas durante varios días.

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La asistencia de Maluma no solo refleja su estatus como estrella de la música latina, sino también su consolidación como referente de estilo.

El colombiano ha sido invitado recurrentemente a eventos de moda en ciudades como París, Nueva York y Milán, donde su imagen conecta especialmente con nuevas generaciones de consumidores interesados en el lujo, la música y la cultura digital.