Jared Leto pierde papel en importante producción por denuncias sexuales en su contra

En cuestión de días, Jared Leto pasó de promocionar sus próximos proyectos cinematográficos a convertirse en el centro de una controversia que continúa generando repercusiones en Hollywood.

El actor y músico estadounidense enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera luego de que un documental reuniera los testimonios de un grupo de mujeres que lo acusan de presunta conducta sexual delictiva. El impacto de estas denuncias trascendió del plano mediático al profesional.

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por acoso sexual: documental reúne testimonios de mujeres que por primera vez hablan de lo sucedido

El ganador del Óscar quedó fuera de la película Assassination, el nuevo thriller político dirigido por Barry Levinson, después de la publicación de la investigación Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, producida por la BBC. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, las negociaciones con el actor estaban muy avanzadas, pero finalmente se decidió no continuar con su incorporación.

La cinta, que abordará la investigación de la periodista Dorothy Kilgallen sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, contaba con Leto como una de las incorporaciones más importantes del elenco.

Sin embargo, una fuente consultada por Page Six aseguró que las crecientes acusaciones “se volvieron imposibles de ignorar”, motivo por el cual la producción optó por seguir adelante sin el actor. Otra persona cercana al proyecto también señaló que el bajo desempeño comercial de Tron: Ares habría influido en la decisión, aunque el principal factor fue la controversia generada por las denuncias.

Jared Leto recibió un premio Óscar como mejor actor de reparto por su papel en Dallas Buyers Club. Foto: WireImage

Acusaciones en su contra

Diez mujeres relataron hechos ocurridos entre 2002 y 2016. Cuatro de ellas acusan directamente a Leto de presunta conducta sexual delictiva, mientras que las demás describen comportamientos que consideran inapropiados en una estrella del espectáculo.

Según la BBC, dos de las denunciantes aún no tenían la edad de consentimiento en el estado de California cuando ocurrieron los hechos y la investigación se apoyó en entrevistas, mensajes, fotografías y otros documentos recopilados durante meses de trabajo periodístico.

Tras la emisión del documental, el actor y músico respondió a través de sus representantes y negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado, el actor afirmó: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, y calificó todas las denuncias como falsas.

Hasta el momento no se han anunciado cargos penales derivados del contenido del documental y las acusaciones permanecen en el ámbito de la investigación periodística.

El caso también ha reavivado cuestionamientos sobre la trayectoria reciente del actor. En 2025, la revista Air Mail ya había publicado un extenso reportaje con testimonios de otras mujeres que describían presuntos comportamientos similares.

Aunque aquellas denuncias tampoco derivaron en un proceso penal público, el nuevo documental volvió a poner el tema en el centro de la conversación y amplificó su impacto dentro de la industria del entretenimiento.