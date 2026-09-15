Maluma es papá por segunda vez. Con una emotiva fotografía anunció el nacimiento de Orión

Maluma confirmó el nacimiento de su segundo hijo, Orión, y compartió en sus redes sociales la primera fotografía del bebé en los brazos de su madre, Susana Gómez, con la que presentó públicamente al nuevo integrante de la familia.

La llegada de Orión ocurre poco más de dos años después del nacimiento de París, la primera hija de la pareja, quien nació en Medellín en marzo de 2024 y ahora se convierte en hermana mayor.

Maluma y Susana habían mantenido buena parte de los detalles de este segundo embarazo en reserva, sin embargo, en mayo, el cantante confirmó que serían padres y compartió una serie de fotografías familiares en las que aparecía junto a Susana Gómez y París. En una de las imágenes, el artista besaba la barriguita de su pareja.

Días después, el cantante reveló que el bebé sería un niño. En una entrevista con Billboard Latin, explicó que todavía no habían decidido el nombre y que tenían varias opciones. También contó que él y Susana habían esperado hasta que el embarazo estuviera avanzado para hacerlo público, pues querían vivir parte del proceso en privado.

Para Maluma, esta segunda paternidad también llegó con una particular conexión familiar. En aquella conversación, el artista contó que su padre y su abuelo estaban especialmente felices por la llegada de un niño y por la continuidad del apellido Londoño dentro de la familia.

El cantante también había hablado de su deseo de seguir construyendo su familia en Colombia. París nació en Medellín y, de acuerdo con la información publicada tras el nacimiento de Orión, el segundo hijo de la pareja también llegó al mundo en la capital antioqueña.