“Muy mala”: Amparo Grisales y el jurado no perdonaron los errores de ‘Maluma’ y ‘Martín Elías’

Una nueva jornada en el denominado ‘Templo de la Imitación’ del concurso Yo me llamo estuvo marcada por un nivel de exigencia riguroso por parte de la mesa de juzgamiento.

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Durante la emisión, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán evaluaron a un variado grupo de participantes, dejando en evidencia que la caracterización visual no es suficiente si no viene acompañada de precisión vocal y manejo de escenario.

El punto más álgido de la noche ocurrió tras la presentación del imitador de Maluma. Los tres integrantes del jurado coincidieron de manera unánime en que la interpretación no cumplió las expectativas requeridas para esta etapa del concurso.

De acuerdo con las declaraciones del panel de jueces, el participante evidenció notables fallas en la técnica vocal, calificando el desempeño general sobre el escenario como deficiente.

Una situación similar enfrentó la imitadora de Aria Vega. Amparo Grisales fue enfática al señalar descuidos en la afinación y la ejecución del baile, calificando la muestra como “muy mala”.

A estas observaciones se sumaron los comentarios de César Escola y Elder Dayán, quienes remarcaron una evidente falta de actitud y seguridad interpretativa durante la presentación.

Por su parte, el imitador de Martín Elías, quien interpretó el tema La eléctrica, tampoco logró convencer al equipo de jueces.

De acuerdo con el análisis de Elder Dayán, los problemas en el manejo del aire afectaron la calidad del canto y desdibujaron la evolución que el concursante venía mostrando.

Aunque César Escola destacó la energía entregada en el escenario, concluyó que la actuación no se posicionó entre sus mejores entregas.

La búsqueda del color de voz y los detalles físicos de los artistas originales continuó siendo el principal filtro de la noche. En el caso del imitador de Ricardo Arjona, quien interpretó la canción Mujeres, el jurado señaló una falta de carácter e identidad gestual propios del cantautor guatemalteco.

En la categoría de música tropical, la actuación del doble de Pastor López generó opiniones divididas. Si bien César Escola reconoció el valor emotivo de la interpretación, Amparo Grisales indicó que el imitador perdió el color de voz representativo del artista original, recomendación respaldada por Elder Dayán para continuar trabajando en el estudio del personaje.

En una línea parecida, la presentación del imitador de Vicentico dejó reparos en César Escola sobre la homogeneidad del timbre vocal, a pesar de que Grisales reconoció el logro de ciertos matices característicos del intérprete argentino.

Por otro lado, la imitadora de Mon Laferte dividió los conceptos del panel. Mientras Elder Dayán valoró la complejidad de acompañar la voz con la ejecución de la guitarra, César Escola cuestionó dicho desempeño instrumental.

Sumado a ello, Grisales hizo correcciones sobre la afinación y sugirió mayor realismo en la caracterización visual respecto a los tatuajes de la cantante chilena.

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El momento más destacado de la emisión estuvo a cargo de la imitadora de Lady Gaga, quien se presentó con un cambio de imagen orientado a captar la estética de la artista estadounidense.

Tras la actuación, Amparo Grisales resaltó el trabajo general como “maravilloso”, aunque hizo la recomendación prudente de cuidar los detalles más sutiles en la inflexión vocal para afianzar la semejanza integral con la artista original.