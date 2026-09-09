El anuncio de WestCol sobre ‘Stream Fighters 5’ que encendió las redes: fecha de preventa y transmisión especial

El creador de contenido colombiano conocido como WestCol oficializó los primeros avances organizativos de la quinta entrega de Stream Fighters, uno de los formatos de entretenimiento digital con mayor convocatoria en el ámbito hispanohablante.

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A través de una publicación en sus redes sociales este 9 de septiembre, el streamer paisa anunció que la preventa de la boletería comenzará el próximo 12 de septiembre, prometiendo una tarifa preferencial para los seguidores que adquieran sus entradas en la etapa inicial.

El anuncio vino acompañado de la confirmación de una transmisión en vivo programada para el próximo 13 de septiembre, espacio en el cual el organizador ofrecerá detalles técnicos, la nómina de participantes y la logística general del espectáculo.

Stream Fighters surgió como un proyecto enfocado en trasladar la dinámica cotidiana del streaming y las redes sociales al ámbito deportivo mediante combates de boxeo aficionado entre figuras reconocidas del entorno digital.

Con el paso de sus ediciones, la propuesta ha transitado de ser una iniciativa de competencia amateur a convertirse en un despliegue de producción que integra deporte, shows musicales e interacción directa con las comunidades de internet.

A lo largo de sus cuatro entregas previas, el escenario de Stream Fighters ha contado con la participación de personalidades mediáticas, entre las que se cuentan creadores de contenido y figuras públicas como Yina Calderón, Andrea Valdiri, Shelao y Karely Ruiz.

Adicionalmente, el formato ha incorporado presentaciones musicales de artistas invitados, consolidando una oferta que equilibra el combate deportivo aficionado con la estructura de un festival de entretenimiento.

Con miras a la nueva edición, la expectativa de la comunidad digital se concentra en la lista de enfrentamientos y en las novedades operativas que se revelarán en la transmisión del 13 de septiembre.

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La estrategia comercial busca incentivar la compra temprana con el inicio de la preventa el 12 de septiembre, buscando garantizar la asistencia presencial en el recinto seleccionado para el combate.

El seguimiento a la evolución de Stream Fighters 5 permitirá evaluar el alcance actual del mercado del entretenimiento por streaming en la región y la respuesta del público ante eventos masivos derivados de la cultura digital.