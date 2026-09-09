El Palmeiras de Jhon Arias sigue en camino por la Copa Libertadores: toma ventaja y preocupa a Liga de Quito

Palmeiras venció 1-0 a Liga de Quito para tomar ventaja en el Allianz Parque de São Paulo, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el colombiano Jhon Arias como titular. Ahora tendrá una difícil revancha la próxima semana, en los 2.850 metros de altitud de la capital de Ecuador.

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El argentino Agustín Giay marcó en el minuto 26 el único gol del partido. El equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira generó múltiples ocasiones de peligro, dominó en la posesión, sin poder sacar una diferencia mayor. Pareciera que la ventaja es corta y tendrá que hacerse muy fuerte en defensa para detener la agresividad de LDU.

El arquero albo, Gonzalo Valle, fue figura de la noche en Sao Paulo, una pared contra la que el conjunto brasileño se estrelló una y otra vez. Por ejemplo, no se habían cumplido 10 minutos del partido y ya había tenido que neutralizar dos ocasiones de peligro de los paulistas: un potente disparo del colombiano Jhon Arias y un testarazo de Marlon Freitas.

Por otra parte, se trató de la primera anotación de Giay con Palmeiras, al que llegó en junio de 2024 procedente de San Lorenzo de Almagro. Vitor Roque ganó un balón largo y disparó cruzado. Valle desvió, pero el carrilero derecho argentino aprovechó el rebote para anotar de cabeza.

Jhon Arias con el Palmeiras ante Liga de Quito Foto: Getty Images

En lo que tiene que ver con Jhon Arias, fue nuevamente titular y jugó los 90 minutos. El volante colombiano sigue preparándose para volver a la Selección Colombia en este mismo mes de septiembre, mientras que el argentino espera ser una de las sorpresas en la lista de Scaloni.

Palmeiras anhela clasificar a las semifinales

De esta manera, la eliminatoria queda abierta para la definición del próximo miércoles en la ciudad de Quito. El año pasado, cuando ambos equipos se cruzaron en las semifinales de la Copa Libertadores, el Verdão perdió 3-0, aunque después pudo remontar con una goleada 4-0 en São Paulo.

El ganador de esta serie jugará en semifinales contra el triunfador entre Fluminense y Platense. El equipo de Río de Janeiro ganó 2-0 el martes en casa y la llave se decidirá el próximo martes en Buenos Aires. En la ida, los dos colombianos, Julián Millán y Kevin Serna, fueron titulares.

En otra llave, Flamengo se medirá al Independiente del Valle en una serie que se prevé cerrada, pero con cierto favoritismo para el gigante brasileño. Por otra parte, Estudiantes de La Plata mide el aceite con Corinthians de São Paulo.