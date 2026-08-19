Espectacular asistencia de Jhon Arias para Gustavo Gómez: su precisión se roba el show en Copa Libertadores

Palmeiras define su futuro en la Copa Libertadores y enfrenta a Cerro Porteño de Paraguay en la serie de los octavos de final del máximo torneo de la Conmebol. En el partido de vuelta, disputado en La Nueva Olla de Asunción, mientras el Ciclón salía a defender con una línea de cinco, el Verdao tuvo en Jhon Arias la solución a todos sus problemas.

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De esta manera, Arias se sigue consolidando en Palmeiras luego de su complicada llegada meses atrás luego de no tener buen presente con el Wolverhampton en la Premier League, que además descendió a la segunda división con un pésimo puntaje. Además de eso, soporta la fuerte carga de los hinchas de Fluminense por firmar en un rival directo en el Brasileirao.

Pese a ello, Jhon Arias demuestra que el fútbol brasileño es su lugar en el mundo y que competiciones como la Copa Libertadores le caen muy bien para sus características. Sus aporte en la zona ofensiva lo hacen titular indiscutido y su voz cada vez es más fuerte en el camerino.

Sin duda, un ítem que se resalta, teniendo en cuenta que el fútbol brasileño ha sido un lugar complicado para el futbolista colombiano si quiere estar en la titularidad.

Sobre el minuto 41, justo antes de finalizar el primer tiempo ante Cerro, cayó un tiro de esquina a favor de Palmeiras, donde Jhon Arias se hizo cargo, acomodó la pelota, miró hacia el área rival para ubicar a Gustavo Gómez y allá metió el balón en un pase preciso para que el zaguero paraguayo abriera el marcador en su propia tierra natal.

¡EL CAPITÁN SIEMPRE ESTÁ! Gustavo Gómez, central paraguayo de 33 años, ganó por arriba y con un gran cabezazo marcó el 1-0 (2-1 global) de Palmeiras vs. Cerro Porteño.



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Un gol clave en la serie, pues Palmeiras empató en la ida en el Allianz Parque de Sao Paulo con un 1-1 que abría dudas para la visita en Paraguay. Pero en el primer tiempo, la magia y el toque exacto del chocoano cambió la historia del juego y abrió el marcador para el 2-1, en una tarea que parecía difícil en la previa.

Arias ayuda y pone goles

De esta manera, Jhon Arias suma una nueva asistencia y acerca a Palmeiras a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Todo esto en medio del terremoto que sacudió al país, más que todo a su tierra natal, Quibdó.

Jhon Arias celebra con Palmeiras Foto: Getty Images

Ese desastre natural afectó a Arias e inmediatamente puso lo mejor de sí para movilizar aviones con insumos, primeros auxilios y alimentos al departamento del Chocó.