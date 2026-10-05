El llamado de gremios al Gobierno De La Espriella para manejar el incremento de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

Los vehículos eléctricos e híbridos han tenido un gran auge en Colombia durante el 2026, llegando a ser una de las unidades más preferidas por los ciudadanos.

¿Seguirá creciendo la venta de carros eléctricos e híbridos en Colombia? Gremios comparten sus expectativas

Las cifras se notaron bastante durante el mes de septiembre, ya que por primera vez en la historia del sector automotor del país, esta clase de carros tuvo mayor participación que los tradicionales, con un porcentaje del 50,7%, de acuerdo a los reportes de la ANDI y Fenalco.

Entre el mes de enero y septiembre, se han matriculado 114.255 carros eléctricos e híbridos nuevos, teniendo una participación alrededor del 46% del mercado.

Los vehículos eléctricos e híbridos han ganado participación en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

Si bien la venta de estas unidades ha ido creciendo notablemente, trae consigo varias dudas, entre ellas la falta de presencia de puntos de carga en varias zonas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, si el país quiere sostener el crecimiento del mercado automotor eléctrico, se necesitarán alrededor de 20.000 puntos de carga pública para el año 2030.

Para llegar a estos números, se estaría requiriendo de una inversión de 255 y 390 millones de dólares.

El llamado de gremios al Gobierno Nacional

En entrevista con SEMANA, el vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, habló sobre los aspectos que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe tener en cuenta si se quiere conservar el crecimiento de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.

“El crecimiento del parque eléctrico plantea un reto importante para la infraestructura. El sector privado ha venido acompañando esta transición con puntos de recarga, especialmente en las principales ciudades, pero aún se requiere mayor inversión y cobertura. Confiamos en que, con el acompañamiento del Gobierno, se pueda seguir avanzando en una infraestructura de carga acorde con el crecimiento del mercado”, comentó Visbal.

Para el vicepresidente, el punto más complejo que existe para mantener el impacto que han tenido estas unidades es el de las instalaciones de recarga en los edificios y conjuntos residenciales, ya que se necesita de una labor pedagógica notable para vencer cualquier clase de temor y mito alrededor de estas instalaciones.

Eduardo Visbal Vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco Foto: COLPRENSA

Visbal afirmó la necesidad de que este proceso no solamente sea acompañado por el Gobierno Nacional, sino por otras entidades.

“Es fundamental que la infraestructura acompañe la expansión del mercado más allá de las principales ciudades. Gobierno, empresas de energía y sector automotor tienen roles complementarios para facilitar la inversión, ampliar la cobertura y generar confianza en los usuarios. Una transición energética sostenible requiere que la posibilidad de movilizarse en un vehículo eléctrico no dependa exclusivamente de estar en una gran ciudad”, afirmó.

El crecimiento de los vehículos eléctricos también plantea desafíos para los viajes intermunicipales y la disponibilidad de puntos de carga. Foto: Getty Images

El vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco habló acerca de los riesgos que se pueden presentar por las ventas de vehículos eléctricos, especialmente con la infraestructura de carga necesaria para atender la demanda.

“Es un aspecto que debemos anticipar. Si el parque eléctrico crece más rápido que la infraestructura, pueden aparecer dificultades de acceso y disponibilidad de puntos de carga, especialmente en viajes intermunicipales. Por eso es importante que el crecimiento de las matrículas y el desarrollo de la infraestructura avancen de manera coordinada”, concluyó.