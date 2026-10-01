DIAN aclara el plazo para solicitar la devolución del IVA de vehículos híbridos y eléctricos: esta es la fecha límite

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció las nuevas medidas operativas ante el aumento de solicitudes de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los vehículos eléctricos e híbridos del país.
A través de su página web, la entidad aclaró que estarán implementando una serie de acciones tecnológicas para poder facilitar el acceso al trámite para los contribuyentes.
Dentro de las medidas adoptadas para poder atender a los usuarios, la DIAN estará asignando alrededor de 200 citas diarias en las principales ciudades del país, específicamente Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
El organismo también avanza en acciones para ampliar la capacidad operativa en las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el objetivo de incrementar el número de citas disponibles en estos lugares y brindar respuestas más oportunas ante la demanda que se registra en el país.
La entidad aclara que cualquier usuario que esté interesado en conseguir la devolución del IVA para los vehículos eléctricos e híbridos tiene un plazo máximo de 5 años después de la fecha de emisión de la factura de la compra.
Es decir, si un ciudadano hizo la compra de un vehículo eléctrico o híbrido durante el año 2022 o 2023, aún se encuentra a tiempo de realizar el proceso de devolución del IVA.
En cambio, si esto ocurrió en el año 2020, ya queda nula la acción y se pierde el derecho a hacerlo.
¿Cómo se debe solicitar la devolución del IVA de vehículo eléctrico o híbrido?
De acuerdo con la DIAN, cualquier usuario que se encuentre en Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga, tiene que programar una cita para solicitar la devolución del IVA de un vehículo híbrido o eléctrico siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la página de agendamiento de citas de la DIAN
- Dar clic en la opción Agendar cita
- Seleccionar persona natural o persona jurídica, según corresponda.
- Dar clic en VideAtención
- Escoger la opción Devoluciones
- Dentro de la pestaña Trámites, escoger la opción Solicitud de devolución o compensación de vehículos eléctricos o híbridos - Persona natural que corresponda a la ciudad.
- Elegir la fecha y hora de la cita.
Para realizar la solicitud, se deben adjuntar los siguientes documentos:
- Formulario 010 diligenciado.
- RUT actualizado y formalizado del solicitante, representante o apoderado, sin suspensión/cancelación y con dirección coincidente con la solicitud.
- Certificación de cuenta bancaria activa, expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no superior a un (1) mes.
- Certificación vigente de la UPME que acredite el vehículo como beneficiario de la exclusión de IVA.
- Facturas electrónicas o documentos equivalentes que acrediten la compra del vehículo y el IVA pagado.
- La solicitud debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de emisión de la factura de venta del vehículo.