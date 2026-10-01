DIAN aclara el plazo para solicitar la devolución del IVA de vehículos híbridos y eléctricos: esta es la fecha límite

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció las nuevas medidas operativas ante el aumento de solicitudes de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los vehículos eléctricos e híbridos del país.

Vehículos eléctricos e híbridos: requisitos para pedir la devolución del IVA

A través de su página web, la entidad aclaró que estarán implementando una serie de acciones tecnológicas para poder facilitar el acceso al trámite para los contribuyentes.

Dentro de las medidas adoptadas para poder atender a los usuarios, la DIAN estará asignando alrededor de 200 citas diarias en las principales ciudades del país, específicamente Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

El organismo también avanza en acciones para ampliar la capacidad operativa en las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el objetivo de incrementar el número de citas disponibles en estos lugares y brindar respuestas más oportunas ante la demanda que se registra en el país.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por menores costos y beneficios tributarios. Foto: Cortesía

La entidad aclara que cualquier usuario que esté interesado en conseguir la devolución del IVA para los vehículos eléctricos e híbridos tiene un plazo máximo de 5 años después de la fecha de emisión de la factura de la compra.

Es decir, si un ciudadano hizo la compra de un vehículo eléctrico o híbrido durante el año 2022 o 2023, aún se encuentra a tiempo de realizar el proceso de devolución del IVA.

En cambio, si esto ocurrió en el año 2020, ya queda nula la acción y se pierde el derecho a hacerlo.

¿Cómo se debe solicitar la devolución del IVA de vehículo eléctrico o híbrido?

De acuerdo con la DIAN, cualquier usuario que se encuentre en Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga, tiene que programar una cita para solicitar la devolución del IVA de un vehículo híbrido o eléctrico siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página de agendamiento de citas de la DIAN Dar clic en la opción Agendar cita Seleccionar persona natural o persona jurídica, según corresponda. Dar clic en VideAtención Escoger la opción Devoluciones Dentro de la pestaña Trámites, escoger la opción Solicitud de devolución o compensación de vehículos eléctricos o híbridos - Persona natural que corresponda a la ciudad. Elegir la fecha y hora de la cita.

Para realizar la solicitud, se deben adjuntar los siguientes documentos: