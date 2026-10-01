Néstor Lorenzo asegura que su relación con los hinchas colombianos es muy buena: “Estupenda”

El técnico Néstor Lorenzo dio una rueda de prensa en la previa del partido amistoso de la Selección Colombia contra Paraguay en New Jersey, Estados Unidos. Esta será la segunda salida de la Tricolor en esta fecha FIFA luego del empate 1-1 con México en Baltimore.

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El entrenador argentino avanza en su plan de la ‘nueva sangre’ en el equipo colombiano tras la renuncia de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez y la idea, según sus palabras, es hacer varios cambios ante Paraguay y probar nuevos convocados para que se consoliden en el nuevo proceso.

En medio de sus palabras en la rueda de prensa, le cayó una picante pregunta de un periodista argentino que quería saber cómo era su relación con la hinchada colombiana, teniendo en cuenta que tiene mucho calor, siempre apoya y llena cualquier estadio en el mundo. Néstor Lorenzo, sin tapujos, dijo que es muy buena.

Aseguró que anda por las calles de Bogotá y la gente agradece por las ilusiones que el equipo generó y la entrega del equipo en el Mundial 2026. Incluso, Néstor cree que “nunca” ha habido una relación mala con los espectadores, pues está convencido que valoran el esfuerzo, la actitud y el fútbol que la Tricolor desplegó en la Copa del Mundo.

¿La relación con la hinchada colombiana es buena?

“La relación es estupenda. Yo ando por las calles de Bogotá y la gente le agradece a la Selección Colombia todas las ilusiones que generamos y la entrega del equipo en el Mundial”, dijo Néstor Lorenzo ante los periodistas.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Nunca ha habido una relación mala con el espectador, al equipo se le valoró el esfuerzo, la actitud y el futbol que desplegó en gran parte del Mundial”, agregó en la rueda de prensa.

“Hasta el cuarto partido, muchos técnicos nos mostraban como favoritos. Creo que merecimos ganar, jugamos bien, pero perdimos por penales. No es que sea un momento malo, ni crisis, no pasó nada de eso, solo que el fútbol aceptó a otro equipo y eso lo debemos digerir, no siempre gana el mejor. Suiza es un gran rival, lo demostró”.

Tras la eliminación a manos de Suiza, el país se dividió y muchos pedían un cambio de entrenador y que Lorenzo fuera relegado, mientras que algunos pedían su continuidad, la Federación Colombiana de Fútbol fue clara en su postura y de inmediato firmó su renovación.