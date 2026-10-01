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Portugal brilla en Dinamarca sin Cristiano Ronaldo: partidazo mueve la tabla en Nations League

¿No extrañan a Cristiano Ronaldo? Portugal ganó, gustó y goleó sin su astro.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

1 de octubre de 2026 a las 3:49 p. m.
Tras la salida de Cristiano Ronaldo (izq.), y luego de varias polémicas, Portugal venció a Dinamarca en Nations League.
Tras la salida de Cristiano Ronaldo (izq.), y luego de varias polémicas, Portugal venció a Dinamarca en Nations League. Foto: Getty Images

Luego de la polémica salida de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal venció 4-2 a Dinamarca este jueves, 1 de octubre de 2026. El juego fue válido por la tercera fecha del grupo A4 en la Nations League.

Cristiano Ronaldo no es más el número 7 de Portugal. Su histórico dorsal fue heredado.
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Había mucha expectativa por cómo iba a encarar Portugal este partido en Copenhague. Luego de tener los ojos del mundo encima, por la salida de su astro, se especulaba que la situación pudiera influir para mal.

Sin embargo, este triunfo es vital para los portugueses, que terminan líderes del grupo con nueve puntos, de nueve posibles, en tres partidos jugados. Al técnico Jorge Jesus lo respaldan los resultados.

Tabla de posiciones en Nations League: Portugal, líder

Luego de la líder Portugal, que tiene 9/9, asoma Dinamarca con tres unidades. Tercero y cuarto son Noruega y Gales, que ostentan los mismos tres puntos que los daneses. Es decir, hay paridad en la zona.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 3 3 0 0 7 3 4 9
2 Dinamarca 3 1 0 2 6 7 -1 3
3 Noruega 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Gales 3 1 0 2 2 4 -2 3

Los goles del partido Dinamarca vs. Portugal

El juego en Copenhague arrancó movido y sobre los 13′. Portugal pegó primero, y anotó gracias a João Cancelo, quien se metió en el área, como si fuera un delantero, y definió con categoría. Era el 1-0 parcial.

Dinamarca empezó a reaccionar, y cuando el reloj marcaba 23′, o sea, 10 minutos después del tanto de Portugal, Mikkel Damsgaard envió el balón al fondo de la red y con una excelente definición.

Pero el primer tiempo no iba a terminar así, pues Portugal volvió a ponerse al frente. La alegría duró poco para Dinamarca, y a los 25′, los lusos encontraron el 2-1 gracias a Gonçalo Ramos. Con ese marcador, se fueron al descanso.

El segundo tiempo quedó marcado porque Dinamarca logró el empate parcial (2-2), a los 53′ y gracias a Rasmus Højlund. No obstante, Vitinha colocó el 3-2 parcial a los 67′, y no iban a parar.

La cereza del pastel apareció sobre los 87′, gracias a João Félix. Un amplio 4-2 que deja bien parado al equipo portugués.

Datos generales que dejó el Dinamarca vs. Portugal

Marcador final: Dinamarca 2 - 4 Portugal

Fecha: 1 de octubre de 2026

Estadio: Parken Stadion de Copenhague, Dinamarca

Alineaciones:

Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Nissen Kristensen, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard; Adam Daghim, Mohamed Daramy, Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.