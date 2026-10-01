Luego de la polémica salida de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal venció 4-2 a Dinamarca este jueves, 1 de octubre de 2026. El juego fue válido por la tercera fecha del grupo A4 en la Nations League.

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Había mucha expectativa por cómo iba a encarar Portugal este partido en Copenhague. Luego de tener los ojos del mundo encima, por la salida de su astro, se especulaba que la situación pudiera influir para mal.

Sin embargo, este triunfo es vital para los portugueses, que terminan líderes del grupo con nueve puntos, de nueve posibles, en tres partidos jugados. Al técnico Jorge Jesus lo respaldan los resultados.

Tabla de posiciones en Nations League: Portugal, líder

Luego de la líder Portugal, que tiene 9/9, asoma Dinamarca con tres unidades. Tercero y cuarto son Noruega y Gales, que ostentan los mismos tres puntos que los daneses. Es decir, hay paridad en la zona.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts 1 Portugal 3 3 0 0 7 3 4 9 2 Dinamarca 3 1 0 2 6 7 -1 3 3 Noruega 3 1 0 2 5 6 -1 3 4 Gales 3 1 0 2 2 4 -2 3

Los goles del partido Dinamarca vs. Portugal

El juego en Copenhague arrancó movido y sobre los 13′. Portugal pegó primero, y anotó gracias a João Cancelo, quien se metió en el área, como si fuera un delantero, y definió con categoría. Era el 1-0 parcial.

¡UNA DELICATESSEN! Primero el palo le negó el gol a Goncalo Ramos pero Joao Cancelo se vistió de delantero y la picó ante la salida de Jorgensen para el 1-0 de Portugal vs. Dinamarca.



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Dinamarca empezó a reaccionar, y cuando el reloj marcaba 23′, o sea, 10 minutos después del tanto de Portugal, Mikkel Damsgaard envió el balón al fondo de la red y con una excelente definición.

¡¡UNA PEGADA EXQUISITA!! Golazo de Damsgaard imposible para Diogo Costa sentenciando el 1-1 de Dinamarca vs. Portugal.



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Pero el primer tiempo no iba a terminar así, pues Portugal volvió a ponerse al frente. La alegría duró poco para Dinamarca, y a los 25′, los lusos encontraron el 2-1 gracias a Gonçalo Ramos. Con ese marcador, se fueron al descanso.

¡UNA PARED PERFECTA Y GOL DE PORTUGAL! Asistencia TOP de Bruno Fernandes para dejar mano a mano a Ramos que no falló y anotó el 2-1 vs. Dinamarca.



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El segundo tiempo quedó marcado porque Dinamarca logró el empate parcial (2-2), a los 53′ y gracias a Rasmus Højlund. No obstante, Vitinha colocó el 3-2 parcial a los 67′, y no iban a parar.

¡UN CENTRO PERFECTO Y PORTUGAL NUEVAMENTE EN VENTAJE! Espectacular asistencia de Bruno Fernandes y cabezazo de Vitinha para el 3-2 vs. Dinamarca.



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La cereza del pastel apareció sobre los 87′, gracias a João Félix. Un amplio 4-2 que deja bien parado al equipo portugués.

Datos generales que dejó el Dinamarca vs. Portugal

Marcador final: Dinamarca 2 - 4 Portugal

Fecha: 1 de octubre de 2026

Estadio: Parken Stadion de Copenhague, Dinamarca

Alineaciones:

Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Nissen Kristensen, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard; Adam Daghim, Mohamed Daramy, Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.