James Rodríguez se pronunció tras el picante encuentro con Junior y Teófilo Gutiérrez

El pasado miércoles, 30 de septiembre de 2026, Atlético Nacional venció 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Fue en un juego válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay.

Carlos Antonio Vélez elogió el partido de James Rodríguez y opinó sobre Nacional vs. Junior

Se descubrió qué le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez: quedó expuesta su discusión

Más allá del resultado, Nacional y Junior dejaron varios aspectos en el terreno de juego. Por ejemplo, James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, excompañeros en la Selección Colombia, tuvieron un picante encuentro.

Varias horas después del compromiso, este jueves, 1.° de octubre, James Rodríguez se pronunció por medio de sus redes sociales. Hizo referencia al partido que le ganaron a Junior y los hinchas del Verde reaccionaron.

James Rodríguez: “Noche para seguir sumando confianza”

“Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza”, esas fueron las palabras de James Rodríguez, capitán de Atlético Nacional, luego del picante partido del Verde ante Junior.

Tal como mencionó James, fue un partido crucial en la aspiración del Verde a seguir en lo alto de la tabla de posiciones. Lucas González y sus dirigidos se acercan a una pronta clasificación a cuadrangulares.

Luego del encuentro, Nacional se asoma en el segundo puesto de la tabla con 22 puntos en 10 partidos. Está a dos unidades del líder, América de Cali, aunque la Mecha tiene un compromiso más disputado.

En cuanto al partido individual de James Rodríguez, el volante fue titular y disputó 73 minutos. Dejó una destacada asistencia en uno de los goles de Nacional, obtuvo el 98 % de precisión en los pases, tocó el balón 54 veces y recibió tres faltas.

¡ASISTENCIA MÁGICA DE JAMES RODRÍGUEZ Y GOLAZO DE ANDRÉS ROMÁN! @nacionaloficial pone el 2-0 ante Junior. #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥🤩 pic.twitter.com/VbjMJlcPLZ — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

¿Qué se dijeron James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez en la discusión?

La polémica fue sobre el minuto 55, cuando ‘Teo’ Gutiérrez le tiró el balón a James Rodríguez para que cobrara un tiro de pelota quieta a favor de Nacional. Ahí se dijeron de todo.

La transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports+, captó la discusión de James con Teo. Sin embargo, lo que se dijeron solo se pudo percibir horas después, cuando la cuenta @cra_ok, en Instagram, trató de leerle los labios a Gutiérrez.

🔥. El momento caliente entre Teo y James. Dame siempre al 29.

Tomado de @cra_ok en IG. pic.twitter.com/CTIelddeMz — Pasión Tiburona (@PTiburona) October 1, 2026

“Eso no se dice, eso no se dice. Eso es entre los dos”, arrancó afirmando Teo, acompañado de: “Cuidadito, eh, cuidadito. Eso no se dice, con respeto (...). Yo a ti te respeto, espero que tú también”.