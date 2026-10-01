Atlético Nacional cortó su mala racha frente a Junior y consiguió tres puntos importantes para la tabla de posiciones. Andrés Felipe Román (2) y Andrés Sarmiento marcaron los goles del cuadro verdolaga, mientras que Guillermo Paiva anotó para los visitantes.

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Carlos Antonio Vélez no solo dio su opinión sobre los momentos claves del partido, sino que reconoció a James Rodríguez como uno de los mejores en el tiempo que jugó. “Fue muy fácil el triunfo de Nacional y se cuajó en 17 minutos”, sentenció de arranque.

El experimentado periodista considera que Junior cometió el grave error de “darle libertades a Cabrera, a James, a Poveda y a Sarmiento. Pues te matan”.

Vélez aseguró que la figura del partido fue Andrés Felipe Román, quien marcó dos goles y le ganó la espalda a la defensa de Junior con diagonales desde la banda derecha. “Cada vez que había una acción de ataque, Román aparecía”, apuntó.

Sarmiento marcó el primer gol del partido al minuto 8 y luego James Rodríguez se inventó una asistencia de lujo para dejar a Román con espacio de cara al arco.

Carlos Antonio Vélez dijo que “a Nacional le dieron todo” desde el arranque. “Mal planteado el partido, mal jugado el partido y mal desarrollado el partido por Junior”, analizó.

El cuadro rojiblanco despertó con el descuento de Paiva y dos goles anulados a Teófilo Gutiérrez, pero se volvió a dormir en la última media hora de juego donde llegó el tanto definitivo para el 3-1.

“Hasta el gol de Román, minuto 71, hubo partido. Después ya empezaron a pizarrear, porque anímicamente estaba destrozado el rival y Nacional empezó a tocar la pelota a jugar con la tribuna”, agregó el comentarista de Win Sports en su columna de ‘Palabras Mayores’.

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Su opinión sobre James Rodríguez en Nacional vs. Junior

Específicamente sobre el partido de James Rodríguez, dijo: “Fue el tercer mejor jugador del partido. El mapa de calor de James es parecido al de Elías Cabrera, la diferencia es que tiene menos zonas de alta influencia. Tuvo una participación muy activa y es de los mejores partidos que le he visto a James en el último tiempo”.

James Rodríguez remata a puerta en el partido de Nacional vs. Junior Foto: @Davidjaragarcia

En la transmisión oficial ya había destacado la calidad de James para poner pases a la espalda de la defensa rival y servir de apoyo en el centro del campo.

“Recuerden, una cosa es el contexto local. Aquí se juega con mucho espacio y afuera no”, sentenció Carlos Antonio Vélez tras el primer partido de James como titular, la victoria de Atlético Nacional y su ascenso a la segunda casilla de la tabla de posiciones por detrás de América.