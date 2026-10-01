Claudia Bahamón habló de delicado tema y expuso preocupante situación: “Me duele el alma”

Claudia Bahamón volvió a generar comentarios entre sus seguidores luego de compartir una reflexión relacionada con el cuidado del medioambiente. La presentadora, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, suele aprovechar sus redes sociales para mostrar momentos de su vida cotidiana, proyectos profesionales y temas que considera importantes.

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La huilense cuenta con una amplia comunidad digital, a la que también ha transmitido durante los últimos años su interés por la protección de los ecosistemas y el uso responsable de los recursos naturales. Esta faceta se ha convertido en uno de los aspectos que sus seguidores reconocen de su personalidad pública.

La reciente publicación coincidió con el anuncio del comienzo de las grabaciones de una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, formato que Bahamón ha presentado durante varias temporadas. Sin embargo, en esta oportunidad, el tema que concentró la atención fue el mensaje que decidió compartir con sus seguidores.

A través de sus palabras, la presentadora expuso algunas reflexiones construidas a partir de su experiencia y de la importancia que le atribuye a la conservación del planeta. Su publicación generó diversas reacciones entre los internautas, varios de los cuales destacaron la manera en que utiliza su alcance en redes sociales para hablar de asuntos ambientales.

Recientemente, la celebridad publicó una historia en la que habló de una situación que involucraba a tortugas marinas, pues denunció que unos extranjeros las maltrataban mientras grababan videos y les generaban estrés innecesario.

Las imágenes que compartió mostraron a un hombre sentado sobre el caparazón del animal, impidiéndole moverse. La tortuga intentaba regresar al mar, pero el hombre obstaculizaba su recorrido.

“Qué horror, de verdad, ¡esta gente tan insensible! Me duele el alma, hondo, hondo, hondo. A estas alturas de la vida, esta falta de conciencia ya no se perdona”, escribió, al expresar su indignación por lo ocurrido.

Claudia Bahamón expuso delicado tema con tortugas maltratadas Foto: Instagram @claudiabahamon

De esta manera, Bahamón continúa combinando su faceta como figura de la televisión con el activismo ambiental que ha promovido públicamente durante años, utilizando sus plataformas digitales como un espacio para generar conversación sobre la sostenibilidad y la protección de la naturaleza.