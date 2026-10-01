Carlos Fernando Galán declara a BTS huéspedes de honor antes de sus conciertos en la capital

BTS llegó a Bogotá con una distinción antes de subir al escenario. El alcalde, Carlos Fernando Galán, declaró huéspedes de honor a los integrantes de la agrupación surcoreana durante su estadía en la capital, antes de sus dos conciertos en El Campín.
La decisión reconoce la importancia que tiene Bangtan Sonyeondan, conocido mundialmente como BTS, en la música y la cultura. El grupo, formado en 2013, se convirtió en uno de los fenómenos del k-pop y logró construir audiencias masivas fuera de Asia.
Sus canciones y videos tienen miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras su influencia se refleja en la comunidad Army, una de las bases de seguidores más numerosas, activas y organizadas del mundo. En América Latina, esa comunidad tiene una presencia fuerte.
Para la Alcaldía de Bogotá, el impacto de BTS va más allá de la música. La administración destacó que sus canciones han promovido mensajes relacionados con el bienestar, la inclusión y la participación de los jóvenes, elementos que fueron considerados para otorgarles la distinción.
La visita tiene un significado especial para la ciudad. Los conciertos hacen parte del BTS World Tour ‘Arirang’ y representan la primera vez que Bogotá aparece en una gira de la agrupación. El estadio Nemesio Camacho El Campín fue sometido a un proceso de adecuación para recibir dos presentaciones que reunirán a más de 100.000 personas.
Desde el Distrito consideran que el evento es una oportunidad para mostrar internacionalmente la capacidad de Bogotá para organizar espectáculos. Además, la Alcaldía relacionó la llegada del grupo con las relaciones diplomáticas entre Colombia y Corea del Sur, establecidas en el año 1962.
🔴A partir del Decreto 413 del 30 de septiembre de 2026 la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan), declaró a los integrantes de BTS huéspedes de honor en la Capital.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 1, 2026
La banda surcoreana llegó este miércoles a la capital colombiana… pic.twitter.com/TXyci5WA7Q
Según el documento, la declaratoria se realizó con base en las facultades otorgadas al alcalde por la normativa distrital. El decreto establece que los huéspedes de honor son visitantes que han contribuido al bienestar de ciudadanos del mundo, al mejoramiento de la calidad de vida y al progreso de los pueblos.
La medida fue firmada por Galán, en calidad de gran maestre, y Gustavo Quintero Ardila, secretario distrital de Gobierno y gran canciller. El decreto ordena que, en una ceremonia, el alcalde entregue a BTS una copia del documento.
Así, la llegada de BTS a Bogotá no solo estará marcada por sus conciertos. La agrupación se llevará una distinción institucional, mientras miles de seguidores se preparan para convertir El Campín en el gran epicentro del k-pop en Colombia.