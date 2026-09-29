La espera terminó para miles de seguidores del k-pop en Colombia, pues el Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá este 2 y 3 de octubre de 2026 a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, en dos conciertos que marcarán el debut de BTS en suelo colombiano.

¿No podrá ver a BTS en Bogotá? Habrá transmisión en cines de sus shows en Buenos Aires y São Paulo

El espectáculo hace parte del BTS World Tour Arirang, gira que acompaña la promoción de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, publicado en marzo de 2026. El regreso ocurre después de que sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Además, Bogotá será la primera parada latinoamericana de este recorrido organizado por Live Nation. Después, el grupo tiene previstas presentaciones en Lima, Santiago, La Plata y São Paulo.

Aunque BTS todavía no ha confirmado el repertorio exacto para sus fechas en Colombia, las canciones interpretadas en otros conciertos de la gira permiten anticipar algunos de los temas que podrían sonar en El Campín.

BTS, a próximos días de presentarse en Bogotá, Colombia. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

Posible setlist de BTS para su concierto en Bogotá

Estas son las 16 canciones que los fanáticos podrían disfrutar:

Idol

FYA

MIC Drop

Not Today

NORMAL

2.0

Merry Go Round

SWIM

FAKE LOVE

Like Animals

They don’t know ‘bout us

Run BTS

Aliens

Hooligan

Fire

Body to Body

La selección combina canciones recientes con títulos que hacen parte de distintas etapas de la carrera del grupo. BTS comenzó su recorrido musical en el año 2013 con una propuesta marcada por el hip hop y las historias de la juventud, pero con el paso del tiempo amplió sus sonidos y temáticas.

Entre sus trabajos más recordados aparece The Most Beautiful in Life, Pt. |, publicado en el año 2015 y asociado con el sencillo I Need U. También está You Never Walk Alone, de 2018, álbum que incluyó Spring Day, una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

En Bogotá, el montaje no estaría centrado únicamente en ARIRANG. La banda suele recorrer diferentes momentos de su discografía y, durante el encore, ha incorporado dos éxitos: Butter y Dynamite.

¿Galán es Army? Estas son sus canciones favoritas de BTS y la razón por la que serán nombrados huéspedes de honor

También ha aparecido Run BTS, canción incluida en Proof, álbum antológico de 2022 que reunió parte de la trayectoria del grupo y recuperó temas como Spring Day, Fire y Blood Sweat & Tears.

Eso sí, este listado no es definitivo. BTS puede modificar o reemplazar canciones entre una fecha y otra, por lo que los conciertos del 2 y 3 de octubre podrían traer alguna sorpresa para los fanáticos.