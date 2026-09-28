JET vuelve a Bogotá: la banda detrás de ‘Are You Gonna Be My Girl’ anuncia concierto en el Royal Center

El rock australiano volverá a sonar en Bogotá con el regreso de JET, la agrupación que alcanzó reconocimiento mundial con canciones como “Are You Gonna Be My Girl”, “Look What You’ve Done” y “Cold Hard Bitch”.

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La banda confirmó que se presentará el próximo 10 de abril de 2027 en el Royal Center, como parte de su gira por Sudamérica. El concierto reunirá varios de los temas que han acompañado sus más de dos décadas de trayectoria.

La presentación contará además con dos artistas invitados: uno colombiano y otro internacional. Por ahora, sus identidades se mantienen en reserva y serán anunciadas próximamente.

¿Cuándo comienza la venta de boletas para JET en Bogotá?

La preventa para artistas y la preventa local comenzarán este martes 29 de septiembre a las 10:00 a. m., mientras que la venta general estará habilitada desde el miércoles 30 de septiembre, también a las 10:00 a. m.

Las entradas podrán adquirirse por medio de los canales oficiales de Fanki. Para esta presentación se dispuso de una misma localidad con tres etapas de venta, cada una con un precio diferente.

JET y el éxito de ‘Are You Gonna Be My Girl’

Formada en Melbourne, Australia, en 2001, JET dio el salto internacional con Get Born, su álbum debut, publicado en 2003. El disco vendió más de 6,5 millones de copias en el mundo y consolidó a la agrupación dentro de la escena del rock de comienzos de los 2000.

De ese trabajo surgieron canciones como “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” y “Look What You’ve Done”. A ellas se sumó “Cold Hard Bitch”, otro de los temas con los que la banda consiguió abrirse espacio en las listas estadounidenses.

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El impacto de Get Born también se tradujo en seis premios ARIA en 2004. Posteriormente, en 2006, JET publicó Shine On, su segundo álbum de estudio, con canciones como Put Your Money Where Your Mouth Is, Bring It On Back y Rip It Up.

Dos décadas después del lanzamiento de su primer disco, la agrupación regresó a los escenarios en 2023 para celebrar su aniversario interpretándolo completo. Ese mismo año fue incorporada al ARIA Hall of Fame.

La banda ha mantenido su actividad en los últimos años. En 2025 realizó presentaciones en Estados Unidos, participó en festivales europeos y acompañó a Lenny Kravitz durante fechas en Australia.

Ahora, JET prepara su regreso a Bogotá con un repertorio en el que se espera que vuelvan a sonar varios de los temas que impulsaron su carrera internacional y que convirtieron a la agrupación en uno de los nombres reconocibles del rock de los 2000.