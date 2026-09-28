Luis Díaz vive una gran crisis en Alemania: Bayern Múnich poco puede hacer y un ser querido está en problemas

Luis Díaz está viviendo una gran crisis en Alemania y la vive como jugador estrella del Bayern Múnich. Ante el problema presentado, es poco lo que Lucho puede hacer e incluso el mismo gigante bávaro, que se considera fundamental para salir del mal momento. Más exactamente, un ser muy querido del guajiro está siendo fuertemente señalado y ahora se espera que salga del bache lo más pronto posible.

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Todo tiene que ver con Jürgen Klopp, actual entrenador de Alemania, que fue clave en la carrera de Luis Díaz y, básicamente, su confianza en el talento del guajiro le abrió las puertas en el Bayern Múnich y además lo ratificó como el futbolista insignia de Colombia en la actualidad.

Klopp dio el visto bueno para su fichaje en Liverpool en enero de 2022, cuando él era el DT en propiedad y Luis Díaz brillaba en el Porto de Portugal. Muchos en ese momento pensaban que era improbable que algún jugador colombiano lograra volver a la élite tras Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus y James Rodríguez en Real Madrid y Bayern Múnich.

Apenas firmó con el Liverpool, Lucho no necesitó adaptación y se ganó la titularidad rápidamente. Bajo el mando de Jürgen Klopp en Inglaterra, Luis Díaz ganó dos Carabao Cup, una FA Cup y una Community Shield, además de dejarlo encaminado a la Premier League, ya con Arne Slot al mando, que ganaron en el 2025.

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool. Foto: Getty Images

Por estas razones y cuota de confianza, Klopp es una de las personas más queridas en la carrera de Luis Díaz. Ahora, tras esa época de gloria, Jürgen vive un verdadero dolor de cabeza tras el discreto debut con la selección alemana en la Nations League de la UEFA.

La pasa mal con Alemania

Es casi de no creer que Alemania, una potencia del fútbol mundial, esté en problemas. Precisamente, Jürgen Klopp fue el llamado para sacudir el mal momento deportivo, pero no ha sido suficiente. En las dos primeras salidas de la Nations League de la UEFA, los teutones lograron un empate con Países Bajos (1-1) y una derrota con Grecia (1-0).

El único gol del partido con Grecia lo firmó en el 74’ Dimitrios Kourbelis, tras llegar a un rechazo en el área y dejar helada a la hinchada de Augsburgo. Inmediatamente, un sector de los aficionados empezó a abandonar el WWK Arena en señal de enfado con la imagen mostrada por su equipo. Y es que esa anotación griega compromete seriamente las opciones del equipo alemán en la competición.

Jürgen Klopp, nuevo DT de Alemania hasta el Mundial 2030 Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Después de dejar la victoria en el descuento en Países Bajos, Alemania suma solo un punto y está ya a 5 del líder del grupo A2, Grecia, que ya había ganado 2-1 en Serbia y acumula puntaje perfecto.

Espera salir de la crisis

“Esto forma parte del proceso. Personalmente, no me perturba nada. He perdido en mi vida muchos más partidos de los que me hubiera gustado, pero si sacas las conclusiones correctas, una derrota es en el fondo una información”, dijo Klopp en declaraciones a la televisión ARD.

“Necesitamos sí o sí este tipo de partidos, son exactamente los partidos que queremos tener”, apuntó el extécnico de Lucho.