Larga lista de bajas de Atlético Nacional para enfrentar a Junior: presión total para James y Lucas González

Atlético Nacional trata de recuperar soldados y, en medio de eso, prepara su partido ante Junior de Barranquilla, en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El compromiso será este miércoles, 30 de septiembre de 2026, y los focos están sobre James Rodríguez y cómo el club verdolaga puede sacar la victoria.

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Pareciera que Lucas González no tiene de otra y plantearía un revolcón en la titular de Atlético Nacional. Todo apunta a que pondría a James Rodríguez de titular, en lo que sería su primera titularidad desde la firma semanas atrás. No solo eso, sino que estaría mirando cómo suplir las bajas entre lesiones y convocados a la Selección Colombia.

Y es que la lista es larga y preocupa. A la ya conocida lesión de Cristian Arango, quien sufre rotura de ligamentos y tendrá que ser operado y se prevé una baja de 9 meses, se unen otros conocidos del plantel como Alfredo Morelos y Edwin Cardona. La idea del entrenador es priorizar los regresos ante un Junior que no tiene de otra que ganar para seguir con posibilidades de clasificación.

La otra duda que hay en Nacional es Marlos Moreno, pues salió golpeado del clásico ante Millonarios y aún se desconoce si entra a convocatoria. Se cree que Andrés Sarmiento dejaría la banda para ir como nueve de área tras las bajas de Arango y Morelos.

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional. Foto: AFP

A Lucas González se le sigue acortando el tiempo para analizar las variantes y recuperar algunos jugadores que están saliendo del departamento médico. En este momento son seis jugadores los que están afectados por lesión:

Alfredo Morelos

Edwin Cardona

Cristian ‘Chicho’ Arango

Elkin Rivero

Matheus Uribe

Nicolás Rodríguez

Marlos Moreno (pendiente)

Por convocatoria a Selección Colombia

Samuel Velásquez

Juan Manuel Rengifo

Jorman Campuzano tenía una molestia en el tobillo y ya parece que puede entrar a convocatoria. Son nueve bajas en total.

En ese orden de ideas y si no recupera soldados, la alineación titular de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla sería: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Neider Parra; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín; Ian Carlo Poveda, Elías Cabrera, James Rodríguez y Andrés Sarmiento.

Cabe recordar que, aunque Andrés Sarmiento vio la tarjeta roja frente a Millonarios, puede jugar por la convocatoria de Rengifo y Velásquez a la Tricolor. La sanción la pagará más adelante cuando termine la fecha FIFA y ambos jugadores regresen a las filas del cuadro verdolaga.

¿Cuándo juega Atlético Nacional contra Junior?

El partido de Atlético Nacional vs. Junior está programado para este miércoles, 30 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia). Dicho compromiso pertenece a la fecha 3 del campeonato y fue aplazado debido a que el Estadio Atanasio Girardot no estaba disponible en ese momento por la Feria de las Flores.