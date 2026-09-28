Italia sigue a paso firme en su renacer: golea en la Nations League y notifica a Zidane, Francia y Bélgica

Roberto Mancini consiguió su primer triunfo desde su regreso al puesto de seleccionador de Italia y lo hizo con un triunfo amplio, por 4-1, en su visita a Turquía, en la segunda fecha de la Nations League de la UEFA.

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Tres días después de la derrota en Roma ante Bélgica (2-0) en el debut, la Azzurra se desquitó siendo claramente superior en este duelo en Bursa, que quedó ya decidido antes del descanso con los tantos de Alessandro Bastoni (9′), Davide Frattesi (22′) y Michael Kayode (27′).

En la segunda mitad, Baris Alper Yilmaz acortó para los turcos en el 47′, antes de que Francesco Pio Esposito, una de las joyas que tiene Italia en este nuevo proceso, firmara el cuarto y definitivo poco después, en el 50′, para el 4-1 que le sienta de maravilla a Mancini.

Históricamente, Turquía ha sido una víctima ideal para la Nazionale, que nunca ha perdido ante ese rival y que ahora presenta un balance de 10 victorias y 4 empates en sus catorce enfrentamientos en el historial.

Italianos y turcos volverán a enfrentarse el 5 de octubre, en ese caso en Bolonia, donde la Azzurra espera mantener el buen andar y seguir avisando a sus rivales en el grupo, Bélgica y Francia, que tuvieron una pálida presentación, pero Michael Olise en el final dio el triunfo a los franceses.

Roberto Mancini, DT de Italia Foto: Anadolu via Getty Images

Antes, el próximo viernes, en la tercera jornada de la Nations League, los italianos tienen un compromiso muy difícil, precisamente en casa de la Francia de Zinedine Zidane, mientras que Turquía visitará ese mismo día a Bélgica.

Tabla de posiciones de la Nations League

Gracias a este triunfo, Italia suma sus tres primeros puntos en un grupo A1 que lidera Francia con un pleno de 6 puntos. Bélgica le sigue con 3, pero le gana la posición a los italianos por diferencia de gol.

Turquía, que había perdido 1-0 en casa en la primera fecha y que fue despedida con abucheos de sus aficionados tras el show italiano, queda en el fondo de la tabla con 0 unidades. Su entrenador, el exinternacional Vincenzo Montella, queda también en una situación muy delicada y está obligado a sumar la próxima semana.

Francesco Pio Esposito y Sebastiano Esposito celebran el gol ante Turquía. Foto: Anadolu via Getty Images

Le queda, sin embargo, mucho trabajo por hacer para que los hinchas italianos pasen la página del trauma nacional que supuso el pasado marzo al quedarse sin boleto para el Mundial 2026 por tercera edición consecutiva. Se espera que el renacer sea consumado.