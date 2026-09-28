Eufórica reacción de Zidane a la obra de arte que anotó Michael Olise: liquidaron a Bélgica

Zinedine Zidane le está dando la vuelta al mundo con su más reciente reacción. Fue este lunes, 28 de septiembre, luego de que su selección de Francia le ganara 1-0 a Bélgica, en Bruselas, y con un tanto agónico de Michael Olise.

Gol ‘maradoniano’ de Olise salvó a Francia contra Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

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Pero es que el gol de Olise no fue un tanto cualquiera. Se trató de una verdadera obra de arte, donde la joya de 24 arrancó desde atrás de mitad de cancha y acabó definiendo él mismo.

Para acabar de completar, el golazo de Michael Olise fue a los 88′. Parecía que Francia y Bélgica iban a terminar en empate, pero Michael se sacó del sombrero una jugada memorable.

¡¡INCREÍBLE GOLAZO DE LA FRANCIA DE ZIZOU!! Olisé bajó la pelota con el hombro a puro lujo, trasladó desde su propio campo y definió a colocar para el agónico 1-0 ante Bélgica.



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La reacción de Zinedine Zidane al gol de Olise

Cuando Zidane vio el gol de Olise, empezó a correr por la zona técnica delimitada. Acto seguido, mientras gritaba, pateó un balón con su pierna derecha.

🇫🇷 #LaVoleaDeZidane



🔥 ¡¡ASÍ FESTEJA ZIZOU UN GOLAZO AGÓNICO PARA GANAR EL PARTIDO!! ¡¡FRANCIA 1-0 BÉLGICA!!



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Justo, una cámara en la transmisión oficial del evento captó la euforia de Zidane, y allí fue cuando el técnico se volvió tendencia mundial.

No es para menos que Zizou haya celebrado de una manera tan eufórica. Son dos partidos los que ha dirigido con Francia en esta Nations League, y los dos han terminado en triunfo.

De momento, un rendimiento del 100 % acompaña al entrenador de Francia. Antes de la victoria sobre Bélgica (1-0), Zidane y sus dirigidos vencieron a Turquía, también por la mínima y de visita.

El próximo partido de Francia será el viernes 2 de octubre contra Italia y por la tercera fecha de la Nations League. Un triunfo para Les Bleus los consolidaría en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los Azzurri quieren seguir en ascenso.

Con pie derecho, y de la mejor manera, arrancó esta nueva era de la selección de Francia. Atrás quedó Didier Deschamps, y ahora con Zizou tienen el gran objetivo de seguir brillando, no solo en Europa, sino también de cara al Mundial 2030.