Kylian Mbappé fuera de las canchas: revelan parte médico tras lesión con Francia

En el marco de la jornada de la Liga de Naciones europea, el delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, sufrió una lesión articular durante la victoria de su equipo 1-0 en condición de visitante frente a Turquía.

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El atacante anotó el único tanto del compromiso en el minuto 54, momento en el cual sintió la molestia física al ejecutar el disparo al arco.

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A pesar de intentar continuar en el campo, el futbolista fue sustituido en el minuto 59 por Désiré Doué. Tras el encuentro, el seleccionador francés, Zinédine Zidane, anticipó el diagnóstico inicial en declaraciones prestadas a la cadena TF1: “Hablando ya de ‘una hiperextensión de rodilla’”. Informó que el jugador dejaría la concentración de la selección para iniciar su proceso de rehabilitación.

Parte médico oficial del Real Madrid

El club de la capital española confirmó el estado del atacante a través de un reporte emitido por sus servicios médicos tras las evaluaciones correspondientes.

“Tras las pruebas realizadas hoy (sábado) a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, señaló la Casa Blanca.

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

El comunicado oficial del equipo descarta una afección de mayor gravedad en la estructura de la articulación. Si bien la institución no fijó una fecha concreta para el retorno del futbolista, la prensa española estimó que el tiempo de incapacidad se extenderá entre 10 y 15 días, sujeto a la respuesta del jugador al tratamiento.

Ausencia en la ventana internacional de selecciones

Debido a la complicación médica, Mbappé quedó desafectado de la nómina de Francia para los tres compromisos restantes programados en la actual ventana internacional.

Kylian Mbappé al momento del gol. Foto: Getty Images

El atacante no estará disponible para la visita del equipo a Bélgica; tampoco para los partidos en condición de local ante Italia, el 2 de octubre, y nuevamente frente a Bélgica, el 5 de octubre, en el Estadio de Francia, en Saint-Denis.

La evolución clínica del jugador determinará su reincorporación a los entrenamientos del Real Madrid una vez concluida la fecha Fifa.

*Realizado con información de la AFP.