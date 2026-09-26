Tavo Bernate rompe el silencio en SEMANA y revela la verdadera razón de su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo 52 de MasterChef Celebrity Colombia 2026 marcó el final del recorrido del comediante Tavo Bernate en la competencia culinaria del Canal RCN. En una jornada marcada por la tensión del reto de eliminación, el bogotano abandonó la cocina tras una decisión apresurada que cambió el rumbo de su presentación ante los jurados.

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En entrevista exclusiva con SEMANA, el comediante analizó con cabeza fría los factores que determinaron su salida, el impacto de la exigencia física y mental del reality, la convivencia tras bambalinas y lo que viene para su carrera en la comedia nacional.

Durante la prueba, los concursantes con delantal negro contaron con el apoyo de sus compañeros para realizar las compras en la despensa. En el caso de Bernate, el actor Emmanuel Restrepo fue el encargado de seleccionar los insumos.

A pesar de contar con los productos necesarios para ejecutar su propuesta inicial, la presión del tiempo llevó al comediante a descartar su idea original.

“El mercado estaba perfecto, tenía todos los ingredientes. Creo que fue un tema más de inseguridad personal, de dudar en el proceso. La lección de la carrera trae cansancio y no haberme cerciorado de que todo estuviera bien antes de proceder me costó la salida”, explicó Bernate a este medio.

Tavo Bernate no convenció a los jueces Foto: Canal RCN

La despedida de Bernate generó emotivas reacciones entre los participantes y el cuerpo de jurados. Durante la emisión, la chef mexicana Belén Alonso y el colombiano Jorge Rausch expresaron palabras de afecto hacia el comediante, quien se destacó a lo largo de la temporada por sus caracterizaciones, entre ellas una imitación de la propia Alonso.

Consultado sobre este aspecto, Bernate compartió cómo se gestó dicho momento dentro de la producción: “Fue una experiencia muy bonita. La venía trabajando al escucharla todos los días. Cuando la producción me dio el aval, pedí los accesorios exactos, el peinado e incluso afeitarme la barba para lograr la caracterización”.

Tavo Bernate imitó a Belén Alonso en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

Asimismo, el comediante destacó el clima de camaradería que predominó durante las grabaciones de esta edición, señalando que los participantes priorizaron la convivencia pacífica por encima de las fricciones estratégicas.

Uno de los aspectos expuestos por el exparticipante fue la exigencia horaria del formato. Las jornadas de producción, que se extendían habitualmente desde las 4:00 a. m. hasta la medianoche de lunes a domingo, requirieron ajustes significativos en su entorno familiar y personal.

“Era un tema hablado desde el principio. Llegaba a casa a ver a mi esposa y a mi bebé durmiendo, y al salir permanecían igual. Los espacios para descansar eran los cortes de producción; incluso dormíamos en los lockers o vestieres grandes para recuperar energías”, relató el comediante.

Bernate añadió que la experiencia transformó su relación cotidiana con la gastronomía, integrando técnicas aprendidas durante el programa en la preparación de alimentos en su hogar, especialmente para su hijo Emiliano.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Tavo Bernate continúa enfocado en su trayectoria artística dentro del circuito de la comedia en Colombia. Actualmente forma parte de las presentaciones del colectivo Los de la Culpa en Bogotá, proyecto con el que lleva cinco años de trayectoria en teatros del país e intencionales.

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De forma paralela, el comediante adelanta la gira de su monólogo El Papá Luchón, una propuesta de stand-up comedy centrada en los retos de la paternidad a los 40 años.

La producción tiene fechas confirmadas en Bucaramanga (25 de septiembre), Barranquilla (3 de octubre), Cartagena (17 de octubre) y Cali (23 de octubre), con boletería disponible en sus canales oficiales.

Respecto a un eventual emprendimiento gastronómico, Bernate señaló que, si bien es una idea que considera a futuro, requiere una planificación financiera y de tiempo rigurosa antes de materializarse.