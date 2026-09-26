Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia cómo quedó su rostro tras procedimiento estético: este es el antes y el después

La televisión colombiana ha estado marcada por figuras que dejaron huella en exitosas producciones. Una de ellas es Margarita Rosa de Francisco, quien, además de consolidarse como actriz, construyó una destacada trayectoria como presentadora y escritora.

Margarita Rosa de Francisco habló de delicado diagnóstico de salud que recibió y mostró decisión que tomó: “Imposibles de soportar”

En las últimas horas, la caleña volvió a captar la atención en redes sociales al compartir nuevamente el resultado de un procedimiento estético que decidió realizarse como parte de su manera de afrontar el paso del tiempo.

Aunque hoy sus apariciones en televisión son menos frecuentes que en otras etapas de su carrera, mantiene una relación cercana con sus seguidores a través de sus plataformas digitales. Allí suele publicar reflexiones sobre su vida, opiniones sobre distintos temas y momentos más personales de su cotidianidad.

Margarita Rosa de Francisco, famosa escritora y actriz. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco / Montaje SEMANA

Esta vez, la actriz retomó una publicación sobre la intervención estética y compartió nuevas fotografías en las que comparó el antes y el después del tratamiento, permitiendo apreciar con mayor claridad el cambio que experimentó su rostro.

La publicación desató una ola de comentarios positivos. Amigos, colegas y usuarios destacaron el resultado con mensajes como: “Divina siempre”, “Hermosa desde siempre y por siempre”, “Quedó divina y muy natural”, “Bella”, “Preciosa en tus dos versiones” y “Eres una de las mujeres más hermosas e inteligentes”.

La intervención estuvo a cargo del especialista Alan González, quien explicó en un video que la cirugía no se limitó a trabajar sobre la piel del rostro, sino que también abordó estructuras más profundas para reacomodar músculos y ligamentos, con el propósito de lograr una expresión más natural en la sonrisa y la mirada.

El resultado llamó la atención por el aspecto rejuvenecido del rostro sin perder naturalidad, lo que volvió a convertir la publicación en tema de conversación entre sus admiradores.

Margarita Rosa de Francisco en el estreno de ‘Cien años de soledad’. Foto: @margaritarosa.defrancisco

Esa no fue la única imagen que despertó reacciones. Más tarde, Margarita Rosa compartió un video en el que aparece bailando salsa con una amplia sonrisa, disfrutando del momento con total espontaneidad.

El clip volvió a reflejar la cercanía que mantiene con su comunidad digital, ya que suele abrir una ventana a distintas facetas de su vida. Si bien es ampliamente reconocida por sus opiniones sobre temas políticos, también acostumbra a mostrarse en momentos más auténticos, lo que ha fortalecido el vínculo con sus seguidores.