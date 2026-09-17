Lorena Meritano anunció decisión tras quedar sorprendida con cambio físico de Margarita Rosa de Francisco: “Impresionante”

Margarita Rosa de Francisco sorprendió a miles de personas en plataformas digitales con una inesperada decisión que tomó tras varios años de considerarlo. La actriz se inclinó por un tratamiento estético, el cual había negado en el pasado por miedo a perder facciones y expresiones de su rostro.

Marilyn Patiño le tiró ácida pulla a Margarita Rosa de Francisco por procedimiento estético: “Le tocó tragarse sus palabras”

A pesar de que su idea era disfrutar de sus arrugas y llevar todo con calma, el paso del tiempo hizo de las suyas, y optó por aceptar un procedimiento para mejorar su imagen.

“El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”, manifestó en el video compartido, donde agregó que le daba miedo no poder mover su rostro por los productos.

El contenido también mostró fotografías de archivo utilizadas por el especialista que estuvo a cargo del procedimiento. En las imágenes se podía apreciar a Margarita Rosa en años anteriores, mientras comenzaban a hacerse visibles algunos cambios naturales en su rostro y las canas entre su cabello rubio.

Tras una recuperación exitosa, Margarita Rosa se mostró reluciente y lúcida, generando todo tipo de comentarios en sus fieles seguidores, detractores y conocidos.

Una de las que quiso hablar sobre la nueva imagen de la actriz fue Lorena Meritano, quien no ocultó la sorpresa que le causó ver este bonito resultado estético, donde no había daños o transformaciones pronunciadas.

“Impresionante. Ella es hermosa antes y después, y el trabajo del doctor y su equipo es IMPRESIONANTE. Sigue siendo Margarita natural y hermosa. Bravo”, escribió, elogiando a la artista por cómo quedó.

No obstante, la argentina no se contuvo y reveló la decisión que tomaría a futuro, impulsada por estas imágenes. La famosa mencionó que se sometería al mismo procedimiento estético, animándose en algún instante.

“Yo me voy a animar en algún momento”, escribió.