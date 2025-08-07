Lorena Meritano abrió su corazón y se destapó sobre la ruptura amorosa con Ernesto Calzadilla: “Ojalá él me perdone”

Lorena Meritano se convirtió en una de las grandes actrices latinas, conquistando al público con papeles icónicos como Dínora Rosales, villana de Pasión de Gavilanes. Su paso por la televisión colombiana dejó una huella, llevándola a quedar en los corazones de miles de personas, que siguen de cerca su proceso laboral y personal.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una inesperada entrevista que concedió la argentina a La Red, de Caracol Televisión, donde no dudó en revelar situaciones que atravesaba en el presente. En medio de su incorporación a diversos proyectos televisivos, la celebridad concedió un sentido diálogo, el cual fue escenario para recordar su comentada relación amorosa con Ernesto Calzadilla.

Lorena Meritano se refirió al expresentador de Yo me llamo, con quien sostuvo un vínculo sentimental tras conocerse en 2013. Ambos disfrutaron de su amor entre aquel año hasta el 2016, precisamente cuando todo se tornó complejo y polémico.

Uno de los puntos más observados y comentados de esta historia fue el apoyo incondicional que le dio Ernesto Calzadilla a la actriz cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. El también actor estuvo con ella en cada procedimiento y etapa al que era sometida, buscando que se sintiera respaldada hasta en una mastectomía que se le realizó.

Sin embargo, este noviazgo fue foco de críticas en plataformas digitales, precisamente por un video que publicó Lorena Meritano, donde exponía la ruptura con el famoso. Ella indicó que él le terminó a pocas horas de tomar un vuelo a Argentina para una operación, dejándola vulnerable y sola.

Pese a que la latina reconoció que fue un error su actuar, bajo impulsos y malas decisiones, muchos internautas se fueron contra el presentador, acusándolo de haberla abandonado. La celebridad intentó manejar todo distinto, asegurando que las cosas se hicieron por una actitud de la cual no se sentía orgullosa.

En la charla con La Red, Lorena Meritano, que cumplió la inesperada promesa años atrás, abrió su corazón y se refirió a dicho capítulo, agradeciéndole a su expareja por todo. En este espacio afirmó que se había “victimizado”, por lo que sabía que este tipo de cosas no las volvería a hacer de ninguna manera.

“Él me acompañó y me cuidó muchísimo, se lo agradezco hasta el día de hoy. Yo luego hice un video y me victimicé, pero también me hice responsable y dije que estuvo mal, no lo volvería a hacer”, comentó ante cámaras.

La actriz puntualizó que no tenía nada que perdonarle a su ex, ya que ella era la que aprovechaba para expresar su deseo de que la perdonara por cualquier paso en falso que dio.

“Yo no tengo nada que perdonarle a Ernesto, solo cosas que agradecerle, ojalá él me perdone algún día si le hice daño de alguna manera, porque él es un ser humano increíble, es una muy buena persona, su familia es maravillosa”, agregó.

En cuanto a los rumores de rencores y rencillas entre ellos, tras su ruptura amorosa, la argentina aclaró que no era cierto, pues sabía cómo reaccionar al verlo en persona.